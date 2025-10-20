Luka Doncic se une a los Lakers para enfrentar a Stephen Curry

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Aunque Luka Doncic siempre ha amado el océano, nunca había vivido en una ciudad costera hasta este año. Liubliana, Eslovenia; Madrid; y Dallas son todas paradas adecuadas en el viaje de un jugador de baloncesto trascendental, pero no están exactamente cerca de la playa.

Una vista al mar no es la razón principal por la que Doncic está abrazando su nueva vida con los Lakers de Los Ángeles, pero el año pasado le ha recordado disfrutar cada oportunidad cuando la tiene.

Durante el verano, se informó que compró una mansión de 25 millones de dólares en Manhattan Beach que solía pertenecer a la estrella del tenis Maria Sharapova. Doncic dice que principalmente se queda en casa con su prometida e hija cuando no está trabajando, y ahora tiene un hogar al borde del resplandeciente Océano Pacífico.

"El océano es mi cosa favorita, y la playa", dijo durante el campamento de entrenamiento. "Soy un gran amante del agua. En todos los lugares donde jugué, nunca pude experimentar el océano, así que ahora es genial".

Los últimos nueve meses de agitación en la vida de Doncic han dejado al superestrella esloveno imperturbable, pero también reenfocado en las cosas que son más importantes para él, y el baloncesto sigue estando en la cima de esa lista.

"Creo que tuve un gran verano, y realmente tengo una mente fresca ahora", dijo Doncic. "Así que todo comienza de nuevo."

Después de un verano de mejoras físicas bien documentadas y éxito internacional en el baloncesto, Doncic comienza su primera temporada completa con los Lakers el martes por la noche cuando reciban a Stephen Curry y los Warriors de Golden State.

Todos pudieron ver que Doncic estaba más delgado y rápido en sus dos apariciones de pretemporada este mes para los Lakers, quienes lo llevaron de regreso a la forma física completa con cautela después de su ocupado verano en el EuroBasket. Doncic dice que hizo sus cambios físicos en gran medida con ejercicios de acondicionamiento, no con cambios en la dieta, pero todavía tiene hambre de agregar más logros a su estelar carrera.

El entrenador JJ Redick dice que Doncic está "en un espacio mental más claro" esta temporada, "y con eso, me refiero a que está mental y emocionalmente en equilibrio. Te permite la libertad de ser tú mismo."

Sin embargo, la agitación de 2025 no se ha detenido ahora que Doncic finalmente se ha establecido en Los Ángeles.

LeBron James, uno de sus ídolos de la infancia y su compañero de equipo más talentoso, se está recuperando de molestis de ciática, dejando a Doncic para liderar a los Lakers por sí mismo al menos durante las primeras semanas de la temporada.

Doncic sabe lo difícil que será ganar sin James a su lado, pero está comprometido con el proyecto de los Lakers bajo Redick, su excompañero de equipo en los Mavs.

Doncic lo demostró al aceptar una extensión de contrato de tres años y 165 millones en agosto, pasando por alto la oportunidad de la agencia libre el próximo verano y disipando cualquier duda persistente de que había abrazado su sorprendente movimiento a mitad de temporada.

El partido inaugural de la temporada contra Curry es su primera prueba, y espera dejar su propia marca en la larga rivalidad de los Lakers con los Warriors.

"Obviamente, si fuera Steph contra LeBron, todos lo verían", dijo Doncic. "Enfrentarme a Steph es muy emocionante. Va a ser difícil. No sé si es una rivalidad (para mí todavía), pero seguro que es emocionante."