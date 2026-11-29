Magic aplasta a los Wizards
Jevon Carter logra 17 puntos, su máximo de la temporada de NBA
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WASHINGTON.- Jevon Carter anotó 17 puntos, su máximo de la temporada y el Magic de Orlando tomó una ventaja de 30 puntos al descanso camino a una victoria el sábado por 116-91 sobre los Wizards de Washington
Franz Wagner lideró al Magic con 23 unidades y Tristan da Silva encestó seis triples y anotó 22 para el Magic, que frenó una racha de dos derrotas y se desquitó después de que perdió el domingo pasado ante Washington. Carter tiró perfecto en la primera mitad para anotar todos sus puntos del partido, acertando 6 de 6 en tiros de campo, incluidos 5 de 5 desde más allá del arco. Orlando atinó 18 de 38 en triples y limitó a Washington a un 35,4% de efectividad en tiros. Los Wizards, que no contaron con su máximo anotador Anthony Davis debido a una enfermedad, igualaron su mínimo de la temporada con 28 tiros de campo.
Trae Young anotó 19 tantos para Washington, que ha perdido 10 de 13 pese a una reciente racha de tres victorias consecutivas.
Wendell Carter Jr. sumó 17 puntos, Tristan Vucevic tuvo 15 unidades y nueve rebotes, y Jalen Suggs aportó 11 puntos y 11 tableros para el Magic. Dybantsa contribuyó con 16 tantos y Bilal Coulibaly anotó 15 para los Wizards.
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