logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Man City hace los deberes y avanza

Por EFE

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Man City hace los deberes y avanza

Londres.- Pese a no depender de sí mismo, el Manchester City hizo los deberes, venció al Galatasaray (2-0) y estará en los octavos de final clasificado entre los ocho primeros de la clasificación.

Los ´Sky Blues´, tras una fase de grupos con luces y sombras, no desaprovecharon la oportunidad de jugar el último partido en el Etihad Stadium y junto a su gente lograron el objetivo. Después de tener que pasar por el ´playoff´ el año pasado y caer eliminados contra el Real Madrid, esta vez el City sí está entre los ocho mejores de Europa. De hecho se beneficiaron de la derrota blanca en Portugal.

Sin necesidad de complicarse la vida, el City dejó sentenciado en una buena primera mitad que significó la resurrección de Erling Haaland. El noruego venía de marcar solo un gol en los últimos nueve partidos y este había sido de penalti. Para empeorar su situación, falló un cabezazo muy claro a los cinco minutos.

Sin embargo, se desquitó rápido. Jeremy Doku, disfrazado de Kevin de Bruyne, dibujó un pase entre la defensa que dejó al goleador delante del portero. Con sangre fría, Haaland le sorteó con picando la pelota y convirtiendo su primer gol de jugada desde el 20 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con su séptimo gol en esta Champions, Haaland dio tranquilidad al City, que comenzó a trotar con asiduidad por la frontal de los turcos, mucho menos agresivos y ofensivos de lo que se podría esperar, sobre todo teniendo en cuenta de la necesidad que tenían por sumar para no tener que estar mirando de reojo los resultados del resto de equipos.

Caso parecido al del City, que para no sufrir marcó el segundo antes del descanso. Otra asistencia de Doku y esta vez fue Rayan Cherki el que ajustó la pelota al palo. Pese a los dos pases de gol, el belga se marchó con regusto amargo del partido al lesionarse pasada la media hora.

Con su salida del campo se fue gran parte del desborde del equipo, que pasó a jugar con el marcador.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago
Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago

Pacers de Indiana remontan y vencen a los Bulls de Chicago

SLP

AP

Aaron Nesmith y Pascal Siakam lideran remontada de los Pacers en un emocionante duelo contra los Bulls

Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers
Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers

Cavaliers arruinan regreso de LeBron James al vencer a Lakers

SLP

AP

LeBron James no logra brillar en su regreso a Cleveland y su equipo, los Lakers, caen ante unos sólidos Cavaliers.

Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas
Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas

Debate en el tenis: Swiatek y Gauff cuestionan la privacidad de los tenistas

SLP

AP

La WTA muestra su compromiso con la privacidad de los tenistas en medio de la controversia por el uso de cámaras.

Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026
Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026

Ochoa volvería al Tri en busca de la titularidad para el Mundial 2026

SLP

El Universal

La selección mexicana convoca a Ochoa para evaluar su desempeño en los próximos compromisos internacionales.