Manchester United cae ante Brighton en Copa FA

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester United, que actualmente no cuenta con un entrenador, fue eliminado de la Copa FA al perder el domingo 2-1 con el Brighton.

Al final de una semana en la que el equipo de la Liga Premier despidió al técnico Ruben Amorim, la derrota en Old Trafford probablemente condenó al United a otra temporada sin trofeos y que llevó a fuertes abucheos del público local.

El exdelantero del United, Danny Welbeck, anotó lo que resultó ser el gol decisivo a los 64 minutos, lo que significó que el cabezazo tardío de Benjamin Sesko solo fue un consuelo en el partido de la tercera ronda.

El United quedó fuera de ambas competiciones de eliminación directa en su país, tras la humillante derrota ante el Grimsby de cuarta división en la Copa de la Liga Inglesa.

La única oportunidad de United para ganar un trofeo esta temporada es la Liga Premier, pero que requeriría lo que requeriría una acción titánica debido a que se encuentra séptimo en la clasificación y 17 puntos detrás del líder Arsenal con 17 partidos restantes.

Arsenal avanza

El Arsenal avanzó más temprano con Gabriel Martinelli anotando una tripleta en una victoria 4-1 sobre el Portsmouth.

La tripleta de Martinelli ayudó al líder de la Liga Premier a remontar después de ir perdiendo por un gol contra un equipo que juega en la Championship, la segunda división inglesa, dentro de los primeros tres minutos.

Colby Bishop sorprendió al Arsenal con el gol inicial en Fratton Park, pero la ventaja solo duró cinco minutos cuando Andre Dozzell marcó un gol en propia puerta.

Martinelli puso a los visitantes por delante con un cabezazo desviado a los 25 minutos. Se deslizó para su segundo gol seis minutos después del descanso y cabeceó su tercer gol en el 72. Fue la primera vez que el brasileño anotó una tripleta para el Arsenal.

La victoria podría haber sido aún más contundente si Noni Madueke hubiera convertido desde el punto de penalti en la primera mitad.

"Siempre es difícil ir a estos lugares, especialmente de la manera en que comenzamos el juego, concediendo el gol temprano, pero logramos darle la vuelta, así que estoy muy contento", dijo el entrenador Mikel Arteta.

El Arsenal, que tiene un récord de 14 títulos de la Copa FA, levantó el trofeo por última vez en la primera temporada de Arteta a cargo en 2020. Fue el último gran honor que ganó el club londinense, pero con la victoria contra el Portsmouth siguen en camino a los cuatro títulos junto al de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de la Liga Inglesa.

"Creo que somos muy privilegiados de estar donde estamos, y los partidos que tenemos que jugar, lo que significa que estamos en todas las competiciones", dijo Arteta.

El Leeds de la máxima categoría también estaba detrás frente a un equipo del Championship, pero se recuperó de un 1-0 en contra para vencer 3-1 al Derby en Pride Park.

El Mansfield de la tercera división logró una sorpresa al vencer al Sheffield United del Championship 4-3 y el Norwich goleó al Walsall 5-1, con Jovon Makama anotando una tripleta. El entrenador del Norwich, Philippe Clement, dijo más tarde que el internacional estadounidense Josh Sargent se negó a jugar en el partido.

El West Ham, que lucha contra el descenso, necesitó tiempo extra para vencer por 2-1 al QPR . El gol de Valentin ´Taty´ Castellanos vio al equipo de Nuno Espirito Santo terminar una racha de 10 partidos sin ganar.

El West Bromwich Albion venció 6-5 en penales al Swansea tras empatar 2-2 después del tiempo extra. El Hull ganó 4-3 contra el Blackburn en penales tras un empate 0-0.