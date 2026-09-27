Mantiene Alcaraz ventaja de Europa

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LONDRES.- Carlos Alcaraz se zafó de los problemas, salvó dos puntos de partido antes de ejecutar una dejada que selló la revancha al vencer el sábado 6-3, 4-6, 13-11 a Taylor Fritz y el Equipo de Europa tomó ventaja de 7-5 en la Copa Laver.

La única victoria de Fritz en su carrera sobre Alcaraz se produjo durante el triunfo del Equipo Mundo sobre Europa en la Copa Laver del año pasado, y el estadounidense tuvo sus oportunidades de volver a vencer al español.

Pero Alcaraz conectó un ace en el primer punto de partido de Fritz y luego usó una dejada para salvar otro, y Alcaraz finalmente lo ganó en su tercer punto de partido cuando Fritz llegó a su dejada, pero no pudo devolverla.

"La dejada es parte de mi juego", manifestó Alcaraz. "Así que en esos momentos, en esos momentos realmente ajustados e importantes, intenté usarla porque fue un arma muy buena para mí en este partido y, obviamente, he estado practicando las dejadas desde que era un niño pequeño".

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Fritz jugó un partido limpio con apenas nueve errores no forzados, por 30 de Alcaraz. Pero Alcaraz lideró 42-20 en golpes ganadores —a menudo poniendo de pie al público del O2 Arena, mientras Roger Federer y Andy Murray aplaudían desde la primera fila.

Fue el primer partido individual de Alcaraz desde que perdió ante Ben Shelton en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos que terminaron a las 3:33 de la mañana. Ganó un partido de dobles con Jakub Mensik el viernes.

Antes, todo fue del Equipo del Mundo —capitaneado por Andre Agassi—, ya que Alex de Minaur remontó para vencer por 2-6, 7-6 (5), 11-9 a Alexander Zverev, y Learner Tien superó 6-3, 2-6, 10-7 a Flavio Cobolli.

En el último partido del día, Zverev se asoció con Casper Ruud para vencer en dobles a Alexander Bublik y Brandon Nakashima por 6-4, 7-6 (7).

Las victorias valen un punto el viernes, dos el sábado y tres más el domingo. El primer equipo que llegue a 13 unidades gana.

De Minaur tenía sangre escurriéndole por la pierna derecha después de una volea en plancha que ejecutó en el desempate a 10 puntos contra Zverev.

"Si se fijan, mi sangre también es roja", comentó De Minaur, en referencia al color de las camisetas del Equipo Mundo. "Fue un partido muy duro. Una batalla dura. Lo dejé todo ahí y tuve la fortuna al final de poder sacarlo adelante, y estoy contento de aportar algunos puntos para el Equipo Mundo".

Europa había liderado 3-1 tras la jornada del viernes.

"Estábamos en la misma posición el año pasado y nos salió bastante bien", dijo De Minaur. "Sabemos que podemos hacer daño. Sabemos que somos los no favoritos, pero también sabemos que podemos salir a esta cancha y encenderla".