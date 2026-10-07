Mantienen el invicto los Buffalos en FADEMAC

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Buffalos SLP continúa con paso firme dentro de la categoría Juvenil Única de FADEMAC, luego de regresar de León, Guanajuato, con una importante victoria de 23-12 sobre Lions GTO. El conjunto potosino construyó la diferencia durante la primera mitad y después encontró en su defensiva la mejor fórmula para conservarla hasta el final.

El partido comenzó favorable para Buffalos, que abrió el marcador con un safety, jugada que no sólo le dio dos puntos, sino que también le permitió tomar el control desde los primeros minutos. La ofensiva potosina aprovechó sus oportunidades y logró irse al descanso con ventaja de 23-12.

Para la segunda mitad, el desarrollo cambió por completo y las defensivas comenzaron a imponer condiciones. Buffalos tuvo una oportunidad clara de ampliar la diferencia cuando llegó hasta la yarda uno de Lions, pero un fumble terminó con una serie ofensiva que parecía destinada a convertirse en anotación. A pesar del error, la defensiva respondió de inmediato y evitó que el conjunto local aprovechara el cambio de posesión.

Con once puntos de ventaja, el equipo potosino supo administrar el encuentro. Cuidar el ovoide, consumir tiempo en el reloj, disputar la posición de campo y obligar a Lions a recorrer muchas yardas se convirtieron en parte de la estrategia. El dato fue contundente: después del 23-12 registrado al medio tiempo, ninguno de los dos equipos volvió a anotar.

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Ahora, Buffalos se prepara para una prueba de mayor exigencia cuando reciba a Jaguares del Colegio Subiré, equipo que llega después de vencer 25-21 a Diablos. El próximo duelo servirá para medir el momento que atraviesan los potosinos, quienes llegan fortalecidos por una victoria como visitantes y por una defensiva que demostró capacidad para cerrar partidos en momentos de presión.