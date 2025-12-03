logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Marion Reimers critica a Chicharito por fallar penalti decisivo

Las críticas de Marion Reimers se suman a la polémica por el penalti fallado por Chicharito en el partido contra Cruz Azul.

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 02:07 p.m.
A
Marion Reimers critica a Chicharito por fallar penalti decisivo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Ya pasaron algunos días de la eliminación del Guadalajara en cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX contra el Cruz Azul, pero las críticas hacia Javier "Chicharito" Hernández por fallar el penalti decisivo en la parte final del partido se mantienen. Marion Reimers, se sumó a los comentarios en su contra.

En el programa Tercer Grado Deportivo, la comentarista mexicana señaló los antecedentes estadísticos y criticó el deseo de Chicharito de convertirse en el protagonista de la clasificación y sobreponer el logro individual por encima del colectivo.

"Al margen del nivel en el que se encuentre, basta remitirnos a las estadísticas, las estadísticas no son infalibles, pero marcan un patrón, a lo largo de su carrera el índice de efectividad de Chicharito pateando penales es del 50 por ciento, ha fallado la mitad de los penales que ha cobrado, independientemente del momento de su carrera y acá es claro que no es el tipo de liderazgo que Chivas estaba necesitando", aseguró.

Finalmente, comentó que "es un futbolista que ha anotado tres goles en dos años y esta es una suposición, estoy inventándome cosas si quieren, para mí, en ese momento, Chicharito levanta el balón y dice, este va a ser mi gran momento y no pensó en el equipo, pensó en él".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"CHICHARITO" SE VA DE CHIVAS: ¿CUÁL SERÁ SU PRÓXIMO EQUIPO?

Después de la eliminación de Chivas, el periodista y reconocido amigo del delantero, Sergio Dipp, reveló en ESPN que el máximo goleador de la Selección Mexicana abandonará al Rebaño al no renovar su contrato. Sin embargo, dejó en claro que eso no significa que se retirará y buscará una nueva aventura en otro equipo.

Si bien todavía no se ha pronunciado al respecto, se rumora que Hernández podría volver a la MLS o que podría jugar en la segunda división de Inglaterra, con el afán de acercarse a sus hijos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Marion Reimers critica a Chicharito por fallar penalti decisivo
Marion Reimers critica a Chicharito por fallar penalti decisivo

Marion Reimers critica a Chicharito por fallar penalti decisivo

SLP

El Universal

Las críticas de Marion Reimers se suman a la polémica por el penalti fallado por Chicharito en el partido contra Cruz Azul.

Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl
Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl

Checo Pérez desvelará los colores de Cadillac en el Super Bowl

SLP

El Universal

El piloto mexicano Checo Pérez será el encargado de mostrar los colores de Cadillac en la Fórmula 1 durante el Super Bowl

La Década Dorada que puso al Fútbol Regio en la cima de México
La Década Dorada que puso al Fútbol Regio en la cima de México

La Década Dorada que puso al Fútbol Regio en la cima de México

SLP

Redacción

El dominio de Tigres y Rayados en la Liga MX marca una nueva era en el fútbol mexicano.

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo
FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

FOX Sports sufre nuevo recorte masivo

SLP

El Universal

Alberto Lati termina contrato en febrero y anunció que no va a renovar