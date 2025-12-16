logo pulso
Martinoli adelanta fecha de su retiro de los medios

El narrador estrella de TV Azteca, habló sobre su futuro y sus planes

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:42 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Christian Martinoli es, sin duda alguna, uno de los narradores más importantes en la historia de México, quien gracias a su estilo se ha ganado el cariño de un gran sector de aficionados.

El relator estrella de TV Azteca, quien ha formado un gran equipo con Luis García y Jorge Campos, ha sumado una amplia experiencia en los medios de comunicación, hecho que lo llena de orgullo.

Con esa trayectoria en las pantallas de televisión, Martinoli habló sobre su edad y la forma en la que, en un futuro, le gustaría despedirse de los medios.

En conversaciones con su amigo Luis García, Martinoli fue claro sobre el tiempo que le queda y recalcó su intención de narrar tres mundiales más.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El próximo mundial espero que sí. Tendría 59 años para el 2034, quizá a los 63 y no más. José Ramón Fernández cumple 80 años", mencionó.

Ante las palabras de su colega, García también hizo cálculos y, al contemplar las mismas fechas que Martinoli, estableció que tendría 69 años para esa última justa.

