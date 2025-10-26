logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONAN SU FE

Fotogalería

REFLEXIONAN SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México

La emoción crece en el Gran Premio de México con Lando Norris y McLaren

Por El Universal

Octubre 26, 2025 12:36 p.m.
A
McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este sábado, Lando Norris hizo historia al ganar la pole position del Gran Premio de México por primera vez, mismo logro para la escudería McLaren desde el regreso de la Fórmula 1 al país en 2015. Este domingo, en el gran día de la carrera, el piloto británico podría igualar un récord del legendario Ayrton Senna en caso de conquistar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En toda la historia del Gran Premio de México, solamente tres veces ganó un piloto de McLaren; el último de ellos, fue el brasileño Ayrton Senna en 1989. En ese entonces, el tricampeón del mundo llegó a la Ciudad de México como el gran favorito, después de sus victorias consecutivas en San Marino y en Mónaco.

A Senna no solía gustarle correr en México. En 1986, terminó en tercer lugar detrás de Gerhard Berger y de Alain Prost; en 1987, no pudo

terminar la carrera y en 1988 terminó en segundo lugar detrás de Prost. Finalmente, en 1989, con un liderato en la práctica libre 1 y un segundo lugar en la P2, y un domino absoluto en las dos clasificaciones, llegó al domingo con todo a su favor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, logró vencer por más de 15 segundos a Riccardo Patrese de Williams y por más de medio minuto a Michele Alboreto de Tyrrell. Así, Senna se mantiene como el último piloto americano en conquistar el Gran Premio de México.

Este domingo Norris enfrentará el reto de ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y convertirse en el cuarto piloto de McLaren en hacerlo, ya que Alain Prost en 1988 y Denny Hulme en 1969 completan la lista.

¿CÓMO VA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PILOTOS EN FÓRMULA 1?

Además, una victoria del británico encendería la lucha por el campeonato mundial de pilotos.

1. Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos

2. Lando Norris (McLaren): 332 puntos

3. Max Verstappen (Red Bull): 306 puntos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México
McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México

McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México

SLP

El Universal

La emoción crece en el Gran Premio de México con Lando Norris y McLaren

El Madrid gana el Clásico 2-1... y pudieron ser más
El Madrid gana el Clásico 2-1... y pudieron ser más

El Madrid gana el Clásico 2-1... y pudieron ser más

SLP

EFE

Mbappé y Bellingham sellaron la victoria merengue en el Bernabéu; el Barça se salvó de una goleada.

Horarios y canales para ver la carrera del GP de México
Horarios y canales para ver la carrera del GP de México

Horarios y canales para ver la carrera del GP de México

SLP

El Universal

El Autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir a los mejores pilotos en el Gran Premio de México. ¡Prepárate para la emoción en la pista!

Estos son todos los ganadores en la historia del GP México
Estos son todos los ganadores en la historia del GP México

Estos son todos los ganadores en la historia del GP México

SLP

El Universal

Descubre la lista completa de ganadores en el Gran Premio de México a lo largo de los años