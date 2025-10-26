McLaren y Lando Norris buscan la victoria en el Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este sábado, Lando Norris hizo historia al ganar la pole position del Gran Premio de México por primera vez, mismo logro para la escudería McLaren desde el regreso de la Fórmula 1 al país en 2015. Este domingo, en el gran día de la carrera, el piloto británico podría igualar un récord del legendario Ayrton Senna en caso de conquistar el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En toda la historia del Gran Premio de México, solamente tres veces ganó un piloto de McLaren; el último de ellos, fue el brasileño Ayrton Senna en 1989. En ese entonces, el tricampeón del mundo llegó a la Ciudad de México como el gran favorito, después de sus victorias consecutivas en San Marino y en Mónaco.

A Senna no solía gustarle correr en México. En 1986, terminó en tercer lugar detrás de Gerhard Berger y de Alain Prost; en 1987, no pudo

terminar la carrera y en 1988 terminó en segundo lugar detrás de Prost. Finalmente, en 1989, con un liderato en la práctica libre 1 y un segundo lugar en la P2, y un domino absoluto en las dos clasificaciones, llegó al domingo con todo a su favor.

Finalmente, logró vencer por más de 15 segundos a Riccardo Patrese de Williams y por más de medio minuto a Michele Alboreto de Tyrrell. Así, Senna se mantiene como el último piloto americano en conquistar el Gran Premio de México.

Este domingo Norris enfrentará el reto de ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y convertirse en el cuarto piloto de McLaren en hacerlo, ya que Alain Prost en 1988 y Denny Hulme en 1969 completan la lista.

¿CÓMO VA LA LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PILOTOS EN FÓRMULA 1?

Además, una victoria del británico encendería la lucha por el campeonato mundial de pilotos.

1. Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos

2. Lando Norris (McLaren): 332 puntos

3. Max Verstappen (Red Bull): 306 puntos.