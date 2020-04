Me hubiera gustado ser importante en el Atlético: Raúl Jiménez

La amistad entre el futbolista Raúl Jiménez y el luchador Cinta de Oro tuvo un mano a mano a través de la cuenta de Instagram del enmascarado, en la que éste entrevistó al goleador del Wolverhampton, quien desde su casa contestó sin dudar cada pregunta.

"Hay que sacarle el lado bueno a todo, estamos aprendiendo a cocinar. Dejas de entrenar al alto nivel, pero en casa lo intentas de la forma que se puede", atajó el ariete cuando el esteta lo cuestionó acerca de cómo enfrenta la cuarentena provocada por el Covid-19.

Con su esposa, a dos meses de dar a la luz a su primer bebé, Jiménez valora estar en casa. "Había partidos todo el tiempo, mínimo a la semana ella estaba sola tres días, así que ahora estamos disfrutando el embarazo juntos".

Recordaron cómo se dio la amistad entre ellos y que un gol la detonó sin remedio. "Ya lo tenía planeado, me atrajo la atención que las máscara tenía las águilas y se identificaba con mi equipo el Benfica, la compré en internet y como nadie sabía pude guardarla en la licra del 'short'. Anoté rápido y no tuve que llevarla mucho tiempo ahí", compartió el futbolista.

Más tarde, ya con la playera de los "Wolves", "se dio celebrar en Wembley y quedó magnifico, ya estaba planeado desde algunos partidos antes, pero ocurrió cuando tenía que pasar. Ya hay que hacer una nueva, para celebrar más goles", bromeó con Cinta de Oro.

Y el fronterizo contratacó, "Yo jugué futbol de chico, en ese entonces estaban las Cobras de Ciudad Juárez en la Primera División, estuve en torneos importantes a nivel amateur, era más aguerrido que cualquier otra cosa, recuerdo que era muy rudo en la defensa".

Así que Jiménez también sacó sus secretos luchísticos. "Yo tenía juguetes de la Parka, el Santo, Octagón, el Perro Aguayo y con ellos jugaba. Es algo con lo que te quedas desde niño y te motiva para perseguir tus sueños".

De vuelta al balompié, Jiménez aceptó que le hubiera gustado brillar en el Atlético de Madrid. "No me sentí triste. Creo que todos los cambios han sido para bien. Me hubiera gustado hacer más en el Atlético de Madrid, solo fue un año, me di cuenta de que el futbol era más rápido, me costó trabajo pero todo por lo que he pasado sirvió, y ahora estoy donde estoy por no haberme rendido".

Aclaró que no cambiaría nada de lo que ha pasado o no volvería atrás. "Sí me hubiera gustado ser más importante en Atlético o Benfica, pero ahora soy el jugador importante que mis compañeros, el club y la gente necesita, y lo que he hecho está rindiendo frutos".

Ante los rumores de un posible interés del Real Madrid, Cinta de Oro intentó ponerlo contra la lona, pero el examericanista se sacudió la marca con elegancia. "Yo estoy muy contento y agradecido en Wolverhampton. Me han tratado de maravilla y me dieron la oportunidad que busqué por cuatro años. Yo si me quedo aquí estoy feliz de la vida, no tengo por qué cambiar algo, pero nunca cierro la puerta a nada. Si llega algo y es bueno para todos, hay que analizarlo y si es lo mejor para todos ver qué se puede hacer".

Durante la charla virtual, hubo tiempo para hablar sobre cómo encaran las críticas: Cinta de Oro fue contundente. "Yo los bloqueo de inmediato". Raúl fue más cauto. "De todo me dicen. Yo creo que porque salí del América hay muchos a los que no les gusta cómo juego. No vas a tener contentos a todos. Entre que lo ignoro y lo tomo de quien viene, hay que tomarlo de quién sabe y quién tiene fundamentos. A veces tienen razón aunque duela. No hay que reaccionar a todo. Hay muchos que contestan todo lo que les ponen, pero yo no, lo veo y ya".