Me queda grande el gafete: Guardado

México.- Portar el gafete de capitán en la selección mexicana de futbol es una responsabilidad que el volante Andrés Guardado consideró le queda grande, ya que es difícil ser el que ocupe el sitio que dejó alguien como Rafael Márquez.

"Es una responsabilidad muy grande, muchas veces he sentido que me queda muy grande, porque vienes a suplir a un capitán de toda la vida como es Rafa Márquez, (porque) tú ves su porte, su jerarquía, su carrera, todo lo que ha ganado. Ser su sucesor es un paquete muy grande", aseguró.

Explicó que para llevar de manera correcta esta responsabilidad ha pedido el respaldo de gente de peso en el Tri, algo que le ha ayudado a tratar de hacer lo mejor posible esta función.

"He tenido que hablar con mis compañeros de mayor peso dentro de la selección para pedirles ayuda, a Memo (Ochoa), Chícharo (Javier Hernández), (Héctor) Herrera, en su momento Chuy (Jesús) Corona y gracias a eso he sentido un respaldo muy importante de todos los compañeros, que al final es lo que hace que seas o no un buen líder", declaró a Fox Sports.

Por otra parte, el elemento surgido del Atlas explicó que está muy cerca de renovar con Real Betis, de la Primera División de España, algo que lo deja muy contento.

"Estamos muy cerca de cerrar la renovación, feliz de que un equipo como el Betis, con este proyecto tan ambicioso, siga confiando en mí a pesar de la edad, eso me compromete y me da mucha confianza", estableció.

Confió que serán capaces de enmendar el camino y empezar a escalar posiciones en la Liga de España, en la que actualmente ocupan el sitio 15, con 13 unidades.

"El inicio no ha sido como hubiéramos querido, pero sentimos que todavía estamos a tiempo, confiamos mucho en la plantilla que tenemos", sentenció.