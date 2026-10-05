Medias Blancas ganan 4-3 a Guardianes y dominan Serie Divisional

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CLEVELAND (AP) — Braden Montgomery conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho, Sean Burke permitió un hit en 5 1/3 entradas de brillante labor como relevista y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland el lunes para tomar ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana.

Medias Blancas toman ventaja en la Serie Divisional

Los sorprendentes Medias Blancas están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial en 2005. Chicago se convirtió en el primer equipo en llegar a la postemporada después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, incluido un récord posterior a 1900 de 121 descalabros en 2024.

Jo Adell conectó un triple productor en la octava entrada y Chase DeLauter tuvo dos imparables por los Guardianes.

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Gavin Williams ponchó a 11, empatado como la segunda mayor cifra en un juego de postemporada de Cleveland. Pero la ofensiva no respondió por segundo juego consecutivo.

Grant Taylor trabajó 1 1/3 entradas y permitió un hit, al conseguir su segundo salvamento consecutivo.

La serie al mejor de cinco se traslada a Chicago para el Juego 3 el miércoles.

Tres carreras en la sexta fueron la clave

Kyle Teel consiguió el primer hit de Chicago con un sencillo por el centro para abrir la cuarta entrada. Avanzó a segunda con la base por bolas al cubano Miguel Vargas y anotó con el hit de Munetaka Murakami para acercar a Chicago 2-1.

Los Medias Blancas se fueron al frente con una sexta entrada de tres carreras.

Vargas abrió con un hit para sacar del juego a Williams y avanzó a segunda con un rodado para out. Randal Grichuk recibió base por bolas antes de que un lanzamiento descontrolado de Erik Sabrowski, con Tommy Pham en el plato, moviera a los corredores a segunda y tercera. Pham elevó para out a un jardín izquierdo corto antes de que Montgomery atacara una recta al primer lanzamiento para impulsar las carreras de la ventaja.

Montgomery celebró en primera base antes de anotar con el sencillo de Chase Meidroth al jardín derecho.

Williams permitió dos carreras y cuatro hits en cinco entradas y fracción.

Burke casi silencia los bates de Cleveland

Burke entró con un out en la tercera. Después de que Travis Bazzana recibió base por bolas con un out en la cuarta, el derecho retiró a 13 bateadores consecutivos hasta que DeLauter conectó un hit al jardín izquierdo para poner fin a la noche de Burke.

Burke ponchó a seis y realizó 83 lanzamientos, incluidos 53 strikes.

Taylor entró y permitió un triple impulsor de Adell antes de que Nathaniel Lowe elevara para out y terminara la entrada.

Los Guardianes anotan rápido

Después de quedarse en blanco el sábado, los Guardianes respondieron de inmediato con un par de carreras en la primera entrada.

Steven Kwan abrió con un hit y el dominicano José Ramírez recibió base por bolas antes de que el rodado de Chase DeLauter ante el abridor Anthony Kay moviera a los corredores a segunda y tercera. Sean Newcomb entró y dio base por bolas intencional a Adell para llenar la casa. Lowe conectó un rodado alto para impulsar a Kwan, pero Newcomb tiró desviado de la almohadilla en primera, lo que permitió que Ramírez anotara por el error.

Fue la primera vez en cuatro juegos de esta postemporada que los Medias Blancas estuvieron abajo en la pizarra.

Kay enfrentó a tres bateadores y realizó 17 lanzamientos, incluidos ocho strikes.