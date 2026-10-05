Factureras, claves para mansión de Viggiano

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Ciudad de México.- La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano Austria, adquirió, con el apoyo de empresas factureras, una mansión de más de 40 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, considerada una de las zonas de más alta plusvalía de todo el país.

En la operación inmobiliaria, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, aparecen empresas señaladas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como posibles factureras.

En el inmueble de más de 40 millones de pesos en valor comercial actual figura la empresa Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V., señalada por el SAT como parte de un presunto esquema de empresas factureras.

El domicilio se encuentra ubicado en Sierra Nevada 319 en las Lomas de Chapultepec, Sección I. Borsa Inmuebles y Bienes Raíces S.A. de C.V. adquirió el inmueble el 28 de octubre de 2014 en un millón 290 mil dólares, lo equivalente en ese momento a 17 millones 129 mil pesos y fue representada por Luis Alonso Ávila Madrid, administrador y con personalidad ante notario, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.

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En la trama para la adquisición de este inmueble también aparece el Corporativo Awiki S.A. de C.V., cuando el 10 de agosto de 2023 se emitió un primer aviso preventivo de compra-venta ante el notario Luis Carlos Guerra Aguiñaga.

El consorcio fue una gran proveedora del gobierno de Rubén Moreira en Coahuila.

Actualmente, Diego Beltrán Viggiano, hijo de la senadora, tiene registrado en Sierra Nevada 319 su domicilio fiscal.

La empresa Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V., vinculada a la operación inmobiliaria, habría sido utilizada como parte de un esquema para estructurar la adquisición de la residencia.

La sociedad se atribuye al abogado regiomontano Luis Alonso Ávila Madrid, cuyo domicilio fiscal se encuentra en Boulevard Antonio L. Rodríguez 2100, piso 22, oficina 6, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64650.

Esta dirección fiscal es compartida por más de 90 empresas, en las que Ávila Madrid presuntamente participa como socio, accionista o representante legal.

En el año 2023, apenas unos meses después que El Universal revelara la mansión de Carolina Viggiano, la senadora procedió con un aviso preventivo de venta de la propiedad a la empresa Corporativo Awiki, también establecida en Nuevo León.