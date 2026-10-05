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Gobernador Kuri informó a SRE sobre visita de embajador estadounidense

El gobierno de Querétaro envió una carta formal a la Secretaría de Relaciones Exteriores para informar la visita del embajador Ronald D. Johnson.

Por El Universal

Octubre 05, 2026 06:56 p.m.
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Gobernador Kuri informó a SRE sobre visita de embajador estadounidense
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de Querétaro envió el 23 de septiembre una carta al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, en la que le notifican que el Embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, visitaría la entidad el 2 de octubre.

      Acciones de la autoridad

      La mañana de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que "llama la atención" que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya invitado al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial, sin la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del gabinete de Seguridad federal.

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      La carta, en poder de EL UNIVERSAL, establece que "en cumplimiento de los instruido por el Consejo de Seguridad Nacional, mediante oficio STCSN/0065/2026, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional, así como garantizar una conducción ordenada y eficaz de los asuntos relacionados con la cooperación internacional, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

      "El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común.

      Señala que "la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estados Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas".

      La misiva, firmada por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, tiene sello de recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores con fecha del 25 de septiembre de 2026 a las 9:30 horas.

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