Caen 9 por robo de carga en SLP; aseguran arsenal e inhibidores

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Nueve personas fueron detenidas y se aseguraron armas, vehículos, mercancía e inhibidores de señal durante operativos federales contra una presunta célula dedicada al robo de autotransporte en San Luis Potosí, informó el gabinete federal de seguridad.

Entre los detenidos se encuentra Juan José "N", identificado por las autoridades como presunto líder del grupo con presencia en la región.

El comunicado detalla el saldo de las intervenciones reportadas el 3 de octubre, relacionadas con una bodega de la Zona Industrial y una residencia en el Pedregal. Participaron la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Guardia Civil del Estado.

De acuerdo con la versión oficial, la investigación permitió identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles presuntamente utilizados para resguardar mercancía robada. Con esos datos, un juez de Control autorizó dos órdenes de cateo.

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En una de las intervenciones fueron detenidas las nueve personas. Allí se aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores y 488 cartuchos, además de 72 inhibidores de señal portátiles y más de mil 500 antenas para esos equipos.

También se decomisaron dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas, cinco montacargas, fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y documentación.

En otro inmueble, el gabinete reportó el aseguramiento de 297 tarimas con mercancía que identificó como robada, 10 vehículos, seis montacargas y más de 100 autopartes. En ese lugar también se localizaron un arma larga, tres cargadores, 14 cartuchos, 30 inhibidores portátiles, 359 antenas y tres dispositivos electrónicos.

Las personas detenidas quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará la integración de la carpeta de investigación. El comunicado no precisa los delitos que se les imputarán ni informa sobre una resolución judicial respecto de su situación jurídica.