Aparece hombre muerto dentro de una camioneta Pozos

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Un hombre fue encontrado sin vida dentro de una camioneta, en la colonia Los Molinos, en el municipio de Villa de Pozos. Al parecer, presentaba huellas de violencia.

Fue cerca de las 14:30 horas de este domingo en que se reportó el hallazgo a las corporaciones policiales, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron a verificar el caso e iniciar con las primeras investigaciones.

El cuerpo sin vida de un hombre se encontraba en el asiento del copiloto de una camioneta Ford F150 tipo pick up de color negro, sin placas de circulación, la cual a su vez estaba en un predio ubicado en las calles de Molino Rojo y Del Castillo, en el fraccionamiento Los Molinos, perteneciente a Villa de Pozos. Extraoficialmente, se indicó que presentaba lesiones por arma de fuego.

Los agentes de la Guardia Civil Estatal que arribaron como primeros respondientes procedieron a acordonar el área donde estaba la camioneta para que el personal de Servicios Periciales realizara la inspección en busca de indicios.

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Elementos de la Policía de Investigación también llegaron para iniciar las indagatorias del posible homicidio, siendo el cuerpo enviado al Servicio Médico Legista, para que se le practique la autopsia y que sea entregado a los familiares una vez que lo reclamen.

La camioneta no cuenta con reporte de robo y fue depositada en una pensión. Por ahora, se ignora cualquier pista sobre los responsables del asesinato, aunque la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva sobre el caso.