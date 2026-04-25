Medias Rojas despiden a Alex Cora tras 10-17 en temporada

BOSTON (AP) — Los Medias Rojas de Boston despidieron al mánager Alex Cora, quien los condujo al campeonato de la Serie Mundial y a un récord de la franquicia de 108 victorias en la temporada regular en 2018.

Cambios en la dirección y cuerpo técnico de los Medias Rojas

Chad Tracy, quien había estado dirigiendo al equipo afiliado Triple-A Worcester, se desempeñará como mánager interino con el club de las Grandes Ligas.

"Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestra más profunda gratitud. Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del terreno de tantas maneras importantes", dijo el dueño John Henry en un comunicado.

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El equipo hizo el anuncio el sábado después de una victoria por 17-1 en Baltimore sobre los Orioles que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas —incluida una barrida de tres juegos en Fenway Park por parte del acérrimo rival, los Yankees de Nueva York.

Situación deportiva y consecuencias del despido

Los Medias Rojas tienen marca de 10-17 esta temporada y están en el último lugar de la División Este de la Liga Americana.

El equipo indicó que también se separará de cinco integrantes del cuerpo técnico: el coach de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca boricua Ramón Vázquez, el coach asistente de bateo Dillon Lawson y el coach de estrategia de bateo de las Grandes Ligas Joe Cronin.

El coach de planificación de juego y prevención de carreras Jason Varitek, el receptor de tres de los cuatro títulos de Serie Mundial de la franquicia en este siglo, ha sido reasignado a un puesto no especificado dentro de la organización.

"Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Medias Rojas desde el día que llegó. Quiero agradecer a Alex, a nuestros coaches y a sus familias por todo lo que le han dado a esta organización. Han sido parte de este club de una manera que va más allá del terreno, y siempre tendrán nuestro respeto y gratitud", dijo el comunicado de Henry.