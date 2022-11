Memo Ochoa y las críticas que lo ponían en duda para Qatar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 22 (EL UNIVERSAL).- Tras el gran momento que se vivió luego de que Guillermo Ochoa paró un penal de Robert Lewandowski durante el partido de México vs. Polonia en el Mundial de Qatar 2022, sale del recuerdo las fuertes críticas que distintos personajes han hecho contra el portero nacional.

Memo va por su quinta Copa del Mundo, tercera como titular.

La figura principal de Azteca Deportes lanzó una crítica al portero del América y de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa, durante una entrevista con Enrique Garay en la que lo reconoce por sus grandes atajadas, pero también expuso sus deficiencias como no saber achicar o salir a cortar los balones, algo que no quiso trabajar en su paso por el futbol europeo.

"Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España, cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes enormes para él como Liverpool y Milán, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias", comentó.

El portero del América se vistió de héroe luego de atajarle un penalti a uno de los mejores delanteros del mundo como lo es Robert Lewandowski en el partido entre México y Polonia.