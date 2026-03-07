logo pulso
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.

Por AP

Marzo 07, 2026 08:11 p.m.
A
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

BALTIMORE (AP) — Lionel Messi anotó a los 27 minutos, e Inter Miami resistió para imponerse el sábado 2-1 a D.C. United ante 72.026 espectadores en la casa de los Ravens de Baltimore.

Partido en Baltimore por expectación de Messi

Ante la gran expectación que provoca Messi, el partido se disputó en el centro de Baltimore en lugar de celebrarse en el recinto más pequeño del D.C. United en Washington. Messi recompensó a los aficionados que lo fueron a ver en el primer tiempo, cuando puso al Inter Miami arriba por 2-0.

El también argentino Rodrigo De Paul marcó el otro tanto por los campeones defensores de la MLS. Tai Baribo acercó a United a los 75, pero D.C. no pudo empatar.

Inter Miami llegó a seis puntos y el conjunto capitalino se quedó en tres.

Detalles del partido y goles

Messi y su equipo vivieron una semana movida. El jueves, visitaron la Casa Blanca el jueves.

Inter Miami abrió el marcador a los 17 minutos, cuando De Paul controló el balón a unos 15 metros del arco y sacó un disparo al lado más lejano de la red.

Luego Messi anotó su tercer gol de la joven temporada, al colarse a espaldas de la defensa de D.C. para recibir el pase de Mateo Silvetti y, con un toque, desviar el balón más allá del alcance del portero Sean Johnson.

Inter Miami ha ganado dos duelos seguidos desde que cayó 3-0 ante Los Angeles FC en su debut en la liga.

D.C. United encontró el gol en la segunda mitad. Un disparo de Jackson Hopkins obligó a una atajada, y Baribo aprovechó el rebote.

En otros partidos, New York City FC trituró 5-0 a Orlando City.

