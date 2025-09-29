Mexicanos destacan en la Postemporada de las Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- El último día de septiembre está marcado en el calendario como el inicio de la Postemporada en el beisbol de las Grandes Ligas en donde habrá una considerable representación mexicana.

Son siete los peloteros de origen mexicano quienes, junto a sus respectivas novenas, buscarán llegar a la Serie Mundial a finales de octubre. La Liga Americana cuenta con cuatro mexicanos activos para los Playoffs, mientras que en la Liga Nacional la cifra se reduce a tres.

En el conteo se incluyen a los beisbolistas de doble nacionalidad que ya jugaron con México en el Clásico Mundial de Beisbol del 2023 como Randy Arozarena (Mariners), Jarren Duran (Red Sox) y Taijuan Walker (Phillies), además de Jeremiah Estrada (Padres), quien es elegible para integrar al equipo que dirigirá Benjamín Gil en marzo.

En cuanto a peloteros nacidos en México, el mochitense Andrés Muñoz (Mariners) y el tijuanense Alejandro Kirk (Blue Jays) esperarán rivales luego de que sus equipos clasificaron de manera automática a la ronda divisional a la espera de que se disputen los juegos del wild card. Por su parte el también tijuanense, Javier Assad (Cubs) podría ver acción en la serie ante los Padres de San Diego, en el único duelo entre mexicanos ante Jeremiah Estrada.

Estos son los mexicanos que juegan para las organizaciones que disputarán la Postemporada 2025 en las Grandes Ligas

Liga Americana

Blue Jays: Alejandro Kirk

Mariners: Andrés Muñoz y Randy Arozarena

Red Sox: Jarren Duran y Marcelo Mayer*

Liga Nacional

Cubs: Javier Assad

Padres: Jeremiah Estrada

Phillies: Taijuan Walker

Tigers: José Urquidy**

*En lista de lesionados (60 días)

** Fuera de roster