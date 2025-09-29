logo pulso
Lewis Hamilton anuncia la muerte de su perro Roscoe

Por El Universal

Septiembre 29, 2025 10:17 a.m.
A
El mundo del deporte se viste de luto con el sensible fallecimiento del perro del piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.
A través de sus redes sociales, el inglés anunció que su bulldog inglés, Roscoe, murió durante la noche del domingo 28 de septiembre.
El perro más famoso y carismático de La Gran Carpa fue diagnosticado con neumonía y, desde hace tres días, el siete veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) compartió que se encontraba delicado.
A pesar de que su inseparable mascota luchó hasta el final, desafortunadamente, el británico se tuvo que enfrentar a "una de las experiencias más dolorosas".
"Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Nunca me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado a cambio", publicó.

