Lewis Hamilton anuncia la muerte de su perro Roscoe

El mundo del deporte se viste de luto con el sensible fallecimiento del perro del piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

A través de sus redes sociales, el inglés anunció que su bulldog inglés, Roscoe, murió durante la noche del domingo 28 de septiembre.

El perro más famoso y carismático de La Gran Carpa fue diagnosticado con neumonía y, desde hace tres días, el siete veces campeón del mundo (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) compartió que se encontraba delicado.

A pesar de que su inseparable mascota luchó hasta el final, desafortunadamente, el británico se tuvo que enfrentar a "una de las experiencias más dolorosas".

"Siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida. Nunca me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amarlo tan profundamente y ser amado a cambio", publicó.