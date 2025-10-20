México anuncia 13 sedes de entrenamiento para la Copa del Mundo 2026
La FIFA aprueba 13 instalaciones para la preparación de equipos en México de cara al Mundial 2026
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca de comenzar, dejando con el paso de los días nuevas novedades para los aficionados, quienes ya esperan el silbatazo inicial del torneo de la FIFA en la cancha del Estadio Azteca.
Con ese día cada vez más cerca, la organización del certamen ha dado a conocer de manera oficial los centros de entrenamiento, mismos que se pondrán a disposición de las selecciones durante su estancia en los tres países.
En el caso de México, contará con un total de 13 centros de entrenamiento para la Copa del Mundo, distribuidos en 9 ciudades distintas, siendo las plazas elegidas Cancún, Tijuana, Querétaro, Pachuca, Torreón y Puebla.
Luego de meses de incertidumbre y tras la revisión de la FIFA, cada entidad recibió una respuesta positiva, y conocerá en los siguientes meses a las estrellas que estarán en cada punto y que seguramente serán recibidas con cariño por los aficionados.
Centros de entrenamiento en México para el Mundial 2026
· Cancún, Quintana Roo
Riviera Maya Training Site
Mayakoba Training Centre
· Tijuana, Baja California
Centro Xoloitzcuintle
· Puebla, Puebla
Estadio Cuauhtémoc
· Torreón, Coahuila
Territorio Santos
· Querétaro, Querétaro
La Loma Centro Deportivo Querétaro
· Guadalajara, Jalisco
Academia Atlas FC
Chivas Verde Valle
· Pachuca, Hidalgo
CF Pachuca – Universidad del Futbol
CF Pachuca – Estadio Hidalgo
· Monterrey, Nuevo León
Rayados Training Centre
· Ciudad de México
La Nueva Casa del Futbol – Toluca
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
