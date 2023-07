México ausente de Mundial Universitario

CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 310 atletas mexicanos vuelven a sufrir la falta de apoyo por parte de la autoridades deportivas del país, ahora por la ausencia en los Juegos Mundiales Universitarios Chengdu, China 2023.

“La verdad es lamentable la situación de México, salió el comunicado de CONADE y CONDDE, estamos con la incertidumbre de si podemos ir o no, pero ya está a punto de comenzar la Universiada Mundial”, compartió el nadador Andrés Puente en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

“Es difícil ser atleta de alto rendimiento, por primera vez no se apoya para ir a la Universiada Mundial, obviamente me siento triste, pero comprendo que es un año atípico”, declaró el tirador Fernando Becerra. El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) a inicios de julio informó que México no asistirá a los Juegos Mundiales Universitarios a falta del presupuesto económico que presuntamente no entregó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Días después este último organismo aseguró que brindó 50 millones de pesos para la inscripción y derechos de participación de los atletas.

Ante la postura de ambas instituciones los atletas mexicanos no han recibido más noticias, siendo ellos quienes tomen la iniciativa de pagar su propio viaje al certamen, pero al solicitar información para realizar el proceso, no obtienen respuestas.