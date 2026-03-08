México Femenil derrota a Brasil

México.- Ante más de 20 mil aficionados, la Selección Mexicana Femenil derrotó (1-01 a Brasil con un testarazo de hierro por parte de Greta Espinoza. De poder irse arriba, a sufrir en los últimos minutos del primer tiempo. México pasó por todas las emociones posibles en la primera parte frente Brasil que poco le importó el empuje de la afición local y casi arruina la fiesta.

La fiereza del cuadro tricolor rindió frutos en apenas tres minutos. Jacqueline Ovalle ganó un penalti que fue revisado por el VAR y la afición explotó de emoción tras la decisión de la silbante.

Rebeca Bernal tomó el esférico mientras la afición sostenía el aliento previo al lanzamiento. La capitana tricolor disparó a la derecha de Letícia, quien adivinó el cobro y le negó la anotación.

El momento mexicano no decreció tras la falla, pero las brasileñas se crecieron y comenzaron a tomar control del juego.

Para el 28, Kerolin inquietó el arco de Esthefanny con un disparo de fuera del área que zumbó el travesaño. Ovalle reaccionó de inmediato ganando un mano a mano para disparar a las manos de Letícia.

A partir de ese momento, Brasil se encargó de aterrorizar el área mexicana. Un error de Aaliyah Farmer en la zaga dejó el balón a merced de Jheniffer, quien estrelló su disparo en el larguero.

Tainá fue la dinamita de Brasil por el lado izquierdo. La habilidosa jugadora brasileña fue la viva figura del Jogo Bonito, y en dos ocasiones generó peligro, la más cardíaca fue al cierre de la primera parte al impactar la base del poste izquierdo de Barreras. Iniciando la parte complementaria, Jheniffer volvió a poner en suspenso el juego con un mano mano, el cual cortó de gran forma Greta Espinoza. Las brasileñas arrancaron el complemento con mayor intensidad y teniendo más de tres jugadas para abrir el marcador, pero Esthefanny seguía siendo la heroína del cuadro tricolor.

El momento de El Scratch Du Oro era inmejorable, pero con las porras de la afición, México comenzó a morder en la recta final del encuentro. Charlyn Corral entró al campo y el estadio se le entregó a la histórica jugadora mexicana. Y claro, tenía que ser ella quien fabricara la jugada de gol.

En un tiro de esquina por la punta de la izquierda, Corral mandó un centro teledirigido para Greta Espinoza, quien remató de cabeza para poner el tanto de la diferencia y hacer estallar el inmueble de la colonia nochebuena. Noche imborrable para los seguidores del tricolor femenil y para el futbol femenino mexicano.