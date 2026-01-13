logo pulso
México rumbo a Milán-Cortina 2026

Sheinbaum abandera a la delegación olímpica invernal

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
México rumbo a Milán-Cortina 2026

México.- Donovan Carrillo, referente del patinaje artístico mexicano, recibió el lábaro patrio de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el abanderamiento de la delegación que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Luego del acto, el atleta (en la etapa final de su preparación) aseguró que el deporte mexicano vive un momento de transformación. Destacó el respaldo de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte (Conade), el Comité Olímpico Mexicano y sus patrocinadores, cuya intervención ha sido fundamental para una extensa preparación en Canadá.

Carrillo vivirá su segunda participación en la justa de invierno y expresó agradecimiento a Sheinbaum por recibirlos, escucharlos y apoyarlos.

"La Presidenta fue muy optimista, nos dio los mejores deseos para la competencia. Que te reciba y te abandere marca a cada uno. Se ha visto un cambio en el deporte; el apoyo, al menos para mí, ha llegado gracias a la Conade y a los patrocinadores, para continuar en Canadá. He crecido mucho y estoy agradecido", mencionó Carrillo.

Donovan, quien en unos días viajará a China para participar en el Campeonato de los Cuatro Continentes, compartió su orgullo por ser el abanderado de la delegación en la ceremonia de apertura en tierras italianas, honor que compartirá con Sarah Schleper, de esquí alpino.

"Es un gran honor y privilegio estar en otros Juegos Olímpicos como abanderado, junto a Sarah. Es algo que todo deportista sueña lograr, una gran motivación, de la cual obtendremos lo mejor posible para dar el resultado que México merece", compartió, con gran emoción.

Con el objetivo de disfrutar plenamente la experiencia, Carrillo afirmó que la meta en la pista olímpica será mostrar lo aprendido y regalar al país una buena actuación.

