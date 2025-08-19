logo pulso
México se despide con derrota en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La selección mexicana de béisbol infantil cae ante Japón en un partido decisivo en Williamsport.

Por El Universal

Agosto 19, 2025 02:58 p.m.
A
México se despide con derrota en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El sueño mexicano terminó en Williamsport. Con una dolorosa blanqueada (6-0) frente a Japón, el Swing Perfecto de Chihuahua dijo adiós a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Un episodio bastó para que los nipones pusieran la balanza en su favor y pulverizaran las ilusiones tricolores, que llegaron con los ánimos a tope tras vencer a Panamá.

Apenas en el primer inning, el ánimo azteca sucumbió con el rally de cuatro carreras que armó Japón. Yushi Yamamoto, el mejor del juego, impulsó a Taisuke Someya para poner la primera rayita; Tensei Yazawa pegó un cuadrangular de tres carreras.

Duro golpe para los de Chihuahua que intentaron, pero los esfuerzos eran en vano, cinco elementos quedaron en base y el abridor Yushi Yamamoto sumó ocho ponches para firmar una soberbia exhibición en el montículo y con el madero.

Por si existían dudas del MVP del partido. Yamamoto las disipó con un cuadrangular en el quintó episodio. El pequeño talentoso firmó se voló la barda y además impulsó a Ritsugu Furusato.

El palazo de vuelta entera de Yushi puso cifras definitivas en la pizarra y sentenció el adiós de México, que se mantuvo estoico en el diamante hasta el final, pero con pocos resultados.

Así, con dos victorias (Puerto Rico y Panamá) y dos derrotas (China Taipéi) se despidió el pequeño combinado tricolor de Williamsport. El sueño ha llegado a su fin.

SLP

El Universal

La selección mexicana de béisbol infantil cae ante Japón en un partido decisivo en Williamsport.

