Mía y Lía Cueva conquistan bronce en Copa del Mundo de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Con el público conteniendo la respiración y la mirada fija en el trampolín, Mía y Lía Cueva se prepararon para la última ejecución que definiría su destino en la final de sincronizados femenil de la Copa del Mundo de Clavados en Canadá.

Medalla histórica para México en sincronizados femenil

Frente a ellas, las potencias de China, Australia y Estados Unidos aguardaban cada detalle del salto, mientras, un silencio absoluto anticipaba el momento decisivo.

Con una mirada inicial, precisión impecable y una sincronía que deslumbró al panel de jueces, las gemelas mexicanas obtuvieron calificaciones de 8 y 8.5 que impulsaron su puntaje total a 301.16 unidades, suficientes para colocarlas en el podio en la tercera posición y dejar fuera a la dupla estadounidense.

El salto resultó tan preciso que incluso provocó los aplausos de sus rivales. La ejecución rozó la perfección y dejó a las gemelas a una sola unidad de la medalla de plata, que finalmente quedó en manos de Australia con 303.42 puntos.

El oro, como era de esperarse, fue para China tras acumular una sólida puntuación de 329.94.

Reacción y significado del logro para el equipo mexicano

Minutos después, ya con la medalla asegurada y la emoción marcada en el rostro, las hermanas —que con tan solo 15 años se han consolidado en el equipo mayor y suman tres preseas mundiales— se fundieron en un abrazo con su entrenador, Iván Bautista, símbolo del esfuerzo y la madurez deportiva alcanzados a temprana edad.

El logro de Mía y Lía Cueva también representó un impulso anímico para toda la delegación mexicana, al convertirse en la tercera medalla obtenida en la Copa del Mundo de Clavados en Canadá, después de las preseas de plata en el equipo mixto y en la prueba sincronizada de tres metros varonil, conquistadas por Osmar Olvera y Juan Celaya.