Miguel Herrera "es un mentiroso", dice el "Negro" Santos

Antonio Carlos Santos se la cobró. Por medio de su canal de YouTube el exvolante del América habló de la salida de Miguel Herrera del equipo de las Águilas acusando de no tener compromiso por las declaraciones que hizo en contra de la afición y sus críticas contra él.

"Qué les parecen las declaraciones de nuestro exdt, mentiroso, comediante, el más perdedor de la historia. Ahí está para los aficionados millenials, que defienden a capa y espada a su DT mentiroso, el que más tiempo ha estado, el que estuvo 22 torneos y ganó cuatro títulos de lagrimitas... Ahí está para los que tiene encantados a los de esas cadenas de las mafias del micrófono. ¿Qué pueden decir ahora?".

Pero también se fue contra el dueño de las Águilas, Emilio Azcárraga, de quién dijo no le ha dado el justo valor a sus leyendas.

"Señores americanistas esta es una cachetada más que le dan el señor Emilio (Azcárraga). Ya ve señor Emilio, no tenía compromiso con el América, el cinismo era muy grande.

"Estoy de acuerdo que cualquier tipo de tarado, venga y diga que tiene compromiso y diga que es profesional, pero ahora ya se volcó contra la afición; para que vean qué tontos son los pinches chamacos que tenemos como americanistas, que sólo idolatran a ídolos de barro y no aquellos que sudaron la playera, como Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, Carlos Reinoso, Adrián Chávez, Vinicio Bravo, a esa gente señor Emilio, no le ha dado el valor que le debería de dar".

Santos indicó que el "Piojo" no quiere quedarse sin dirigir: "El atlantista salió a hablar porque no quiere quedar fuera de la jugada, quiere ver si corren a alguien para que pueda entrenar. Quiso meterse en Monterrey pero llegó Aguirre, quiso correr al 'Tuca' en Tigres y no pudo, quiso meterse en Cruz Azul y no pudo, lo estuvieron publicitando para la MLS y no va a llegar".

Exhibió a Herrera, diciendo que la imagen de Santiago Solari es mucho mejor que la del exentrenador. "Vemos a un tipo dominando la pelota, que sabe jugar, te das cuenta de que lo que tenías era una basura".

Finalmente le mandó un mensaje a Solari: "Estás montado en un bomba de tiempo, esos jugadores que tienes no te van a servir, para el nivel de México puedes quedar entre los primeros cinco, sé que vas a mejorar, cualquiera puede mejorar lo que hizo el técnico payaso ese. Métele duro ca..."