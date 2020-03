Miguel Herrera tuvo que cancelar celebración de cumpleaños

La contingencia sanitaria que vive el mundo por el Coronavirus ha cancelado todo todo tipo de eventos deportivos e incluso podría posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero en una entrevista el técnico de las Águilas del América confesó que también tuvo que cancelar la celebración de su cumpleaños número 52.

En entrevista con Adela Micha, el estratega del cuadro azulcrema abordó varios temas, el "Piojo" desde su casa por la contingencia sanitaria habló de que por ahora no piensa en ir a Europa, ni a dirigir; sin embargo es un sueño que tiene a futuro.

"Todavía no (ir a Europa a dirigir), ahorita no, más adelante, ya que pase el coronavirus", mencionó Herrera.

El exseleccionador nacional confesó que por el tema del Covid-19 tuvo que cancelar la celebración de su cumpleaños número 52.

"Tenía organizado una fiesta para el día 22 y el domingo íbamos a cenar unos mariscos pero bueno, lo cancelamos todo por la situación, vamos a festejar después pero ahorita no es tiempo", comentó Herrera.

Por último el director técnico abordó el tema de las críticas que recibe por parte de Antonio Carlos Santos, exfutbolista del América, el "Piojo" afirmó que no tiene ningún problema con el exjugador.

"Carlos Santos no sé, es envidia, de repente le salió la envidia tremenda, si quiere trabajar en América que se ponga a trabajar y demuestre su capacidad, a mí me llevaron por capacidad", finalizó.