Miguel Layún dio su versión por los saludos a Adán Augusto

En las últimas horas se hicieron virales algunos videos de futbolistas activos y retirados lanzando saludos a Adán Augusto López, Secretario de Gobernación.

Entre esos jugadores estaba Miguel Layún, lateral del América, además de Giovani dos Santos y Braulio Luna.

Y luego de los comentarios que se generaron por esos saludos, Layún decidió hacer un hilo en Twitter para hablar sobre el tema.

"No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias...", dice la primera parte de la publicación.

"Y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce. Me duele lo que se ha hecho pq ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más. Que lastima tener que ser así ahora!", añadió el jugador, quien agregó un pantallazo de una conversación en la que le piden otro saludo.

Aficionados reventaron a Miguel Layún

Luego de explicar la situación en Twitter, Miguel Layún fue reventado por algunos aficionados en esa misma red social.

Como respuesta a su versión, publicada en la mañana de este domingo, recibió algunos comentarios como: "A veces es mejor decir la cag.. y ya, no querer chamaquear, quedas peor", "Nos queda claro que te lo $olicitaron...", "Aclaración no pedida, acusación manifiesta Miguel ... Éxito en lo que te toque carnal", "Justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Me decepcionas".