Mikaela Shiffrin rompe sequía y logra oro olímpico en eslalon

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Mikaela Shiffrin cerró los ojos, respiró hondo y dio un gran paso de vuelta a lo más alto de un podio olímpico.

La esquiadora estadounidense volvió a ser campeona olímpica de oro en los Juegos de Invierno, y no terminaba de creérselo.

Shiffrin completó dos mangas dominantes en condiciones espléndidas, en medio de los picos escarpados de los Dolomitas, poniendo fin a su sequía de medallas de ocho años en los Juegos de Invierno y demostrando por qué es considerada ampliamente la mejor esquiadora alpina de todos los tiempos.

Doce años después, volvió a responder en su carrera favorita y las emociones afloraron en el área de meta después de que la abrazaran la campeona mundial suiza Camille Rast, que se levó la plata, y la suecaAnna Swenn Larsson, dueña del bronce.

Shiffrin, de 30 años, levantó los puños hacia el público y luego luchó por contener las lágrimas cuando se acercó a su madre y entrenadora, Eileen, para un largo abrazo al costado.

En medio de todo, Shiffrin comentó que nunca dejó de pensar en su padre, Jeff, quien murió a los 65 años en un accidente en la casa familiar en Colorado en febrero de 2020.

"Este fue un momento con el que he soñado. También me ha dado mucho miedo este momento", afirmó Shiffrin. "Todo en la vida que haces después de perder a alguien a quien amas es como una experiencia nueva. Es como nacer de nuevo".

"Y todavía tengo muchos momentos en los que me resisto a esto. No quiero estar en la vida sin mi papá", añadió con la voz temblorosa. "Y quizá hoy fue la primera vez que realmente pude aceptar esta, como, realidad".

La victoria convirtió a Shiffrin en la primera esquiadora estadounidense en ganar tres oros alpinos y fue el tercer mayor margen de triunfo en un eslalon olímpico femenino, la prueba que ganó siendo una adolescente en Sochi en 2014 para establecer su condición de estrella del esquí.

Doce años después, tras perder a su padre, tras no cumplir con las enormes expectativas en los Juegos Olímpicos de 2022, tras convertirse en la esquiadora más exitosa de la historia de la Copa del Mundo con una cosecha récord de 108 victorias y luego tras superar las dos peores caídas de su carrera y la posterior batalla con el trastorno de estrés postraumático, volvió a responder en su carrera favorita.

En cierto sentido, su trayectoria deportiva acababa de cerrar el círculo.

"Quizá justo hoy me di cuenta de lo que me pasó en Sochi", afirmó.

En la ceremonia de medallas, sacudió ambas manos cuando estaba a punto de recibir su medalla de oro, claramente sobrepasada por la emoción. Cuando se la colocaron alrededor del cuello, la miró hacia abajo casi sin creerlo.

Fue una liberación de toda la presión tras no ganar una medalla olímpica desde que sumó un oro y una plata a su colección en Pyeongchang en 2018.

Una pesadilla de 0 de 6 en Beijing fue seguida este año en Cortina d'Ampezzo por un undécimo puesto en el eslalon gigante y un cuarto lugar junto a Breezy Johnson en la combinada por equipos, en la que Shiffrin quedó 15 en el eslalon.

Eso dio material a los "guerreros del teclado", reconoció Shiffrin, pero los ignoró a todos.

Shiffrin colecciona un gran total tres oros y una plata en los Juegos Olímpicos, que se suman a su récord total de victorias en la Copa del Mundo: son 108 y contando, incluidas 71 en eslalon.

"Está en otra liga", expresó Larsson.

Dadas sus emociones, la segunda manga de Shiffrin fue impresionantemente fluida: superó sin problemas la exigente sección superior y empujó a través de la sección media, más lenta.

Cuando se inclinó hacia adelante para cruzar la línea, Shiffrin registró el mayor margen de victoria en cualquier prueba olímpica de esquí alpino desde 1998.

"Sentí todo el abanico de emociones en los últimos tres meses, los últimos cuatro meses, los últimos cuatro años, los últimos ocho años", manifestó Shiffrin. "He recorrido tantos caminos distintos para simplemente estar aquí hoy".