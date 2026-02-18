NFL confirma regreso de 49ers de San Francisco a México

logo pulso
Por El Universal

Febrero 18, 2026 11:07 a.m.
A
La NFL anunció este miércoles que los San Francisco 49ers regresarán a la Ciudad de México en este 2026, para jugar en el renovado Estadio Azteca.
Este enfrentamiento del equipo californiano se disputará en el emblemático Coloso de Santa Úrsula como parte de un compromiso multianual para sostener partidos en la capital del país en 2026, 2027 y 2028.
Además, será uno de los nueve juegos internacionales que se celebrarán en 2026 en cuatro continentes, siete países y ocho estadios.
El regreso de los juegos de temporada regular de la NFL en México se suma a la historia de la Liga, que ha disputado cinco partidos previos en el hoy llamado Estadio Banorte en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.
El rival de los 49ers, así como la fecha y el horario del enfrentamiento, se anunciarán cuando se revele el calendario completo de la NFL 2026 esta primavera.

SLP

El Universal

