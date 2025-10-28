Milan de 'Santi' Giménez tropieza ante Atalanta

El Milan tropezó este martes ante el Atalanta (1-1), sumó su tercer empate en cuatro partidos y se alejó del liderato de la Serie A, en manos del Nápoles tras su victoria ante el Lecce.

No pasa por su mejor momento el combinado de Massimiliano Allegri, que en apenas 4 jornadas ha pasado de ser el líder en solitario del campeonato italiano a ser tercero, víctima de tres empates, ante Atalanta, Pisa y Juventus Turín, que mermaron su proyección.

Y eso que este martes, en Bérgamo, no se le pudo poner más de cara el duelo con el tanto de italiano Samuele Ricci a los cuatro minutos. El centrocampista cazó en la frontal del área y balón manso y disparó de primeras, favorecido después por el lidero toque en Ederson que descompensó totalmente la estirada de Carnesecchi bajo palos.

Lejos de dormir el partido o de aprovechar la necesidad de la 'Dea' para hacer daño a la contra, el Milan dio un paso atrás. Y ni Rafael Leao ni Santiago Giménez estuvieron a la altura de lo que requería el partido de los 'rossoneri'. El primero de ellos se quedó en el vestuario en el descanso, sustituido, y el segundo abandonó el terreno de juego poco después, en el minuto 62.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Antes de esos cambios, el Milan ya había perdido el control del duelo completamente. También había sufrido ya el gol del empate, a cargo de Ademola Lookman. Fue su primer tanto en la presente temporada, marcada por haber estado apartado por el club hasta el 21 de septiembre por haberse declarado en rebeldía en el mercado estival.

El nigeriano, actual Balón de Oro africano, se hizo hueco entre la defensa 'rossonera' y recibió habilitado la gran asistencia de Pasalic. Se escoró hacia su zurda y fusiló con su pierna menos hábil a Mike Maignan, que poco pudo hacer para evitar que el zapatazo a la escuadra se convirtiera en el tanto del empate.

Sí que consiguió el meta francés en varias ocasiones durante la segunda mitad evitar la remontada 'nerazzurra'. Sobre todo con dos manos casi consecutivas. La primera a Zappacosta cuando la grada saboreaba el tanto de la victoria; y la segunda a un exmilanista como Musah, que a punto estuvo de vengarse de los suyos en una noche en la que Charles De Ketelaere también volvió a verse las caras con el club que apostó por él en Italia, pero en el que no cuajó y que le permitió la salida al Atalanta, donde ahora brilla.

El empate se mantuvo inamovible del marcador en la noche que Lookman volvió a marcar. Maignan evitó la derrota milanista. Pero el empate, de todas formas, aleja a los de Allegri del liderato.

- Ficha técnica:

1 - Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (Djimsiti, m.73); Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi (Bellanova, m.73); Pasalic (Musah, m.82); De Ketelaere (Samardzic, m.82) y Lookman.

1 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Giménez (Loftus-Cheek, m.62) y Leao (Nkunku, m.46).

Goles: 0-1, m.4: Ricci; 1-1, m.35: Lookman.

Árbitro: D. Doveri. Mostró tarjeta amarilla a Brescianini (m.93) por parte del Atalanta; y a Giménez (m.9), Modric (m.77), Tomori (m.94) por parte del Milan.

Incidencias: encuentro correspondiente a la novena jornada de la Serie A, disputado en el New Balance Arena de Bérgamo (norte Italia).