Exoficial mayor de Omar Fayad es vinculado a proceso por cuarta vez

PACHUCA, Hgo. (EL UNIVERSAL).- Por cuarta ocasión fue vinculado a proceso exoficial mayor durante la administración del ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, ahora por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública, tras la venta ilegal de tres helicópteros propiedad del Gobierno del Estado.

El exfuncionario es señalado de haber vendido tres aeronaves del Gobierno estatal que fueron enajenadas de manera irregular, motivo por el cual la Secretaría de la Contraloría inició, en julio del 2023, una carpeta de investigación que había permanecido congelada.

Finalmente, se retomó el caso en el que se establece que el ex oficial mayor vendió los tres helicópteros a un precio menor al 50% de su valor real, estimado en 211 millones 457 mil pesos, según el avalúo y el pago de pólizas de seguros, donde también se detectaron irregularidades.

Además de este proceso, hay otra vinculación en esta es acusado de haber defraudado al erario por 116 millones 62 mil pesos, derivados de la contratación de un seguro catastrófico por el huracán Grace. Dicho pago millonario no ingresó a las arcas estatales, sino a una cuenta bancaria de la empresa Logic Trading Company, S.A. de C.V.

Por este hecho el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que el mismo exfuncionario ya se encuentra en prisión al ser detenido el 22 de junio de 2023. Además, cuenta con sentencia de 12 años de prisión por el delito de peculado agravado por un monto de 14 millones 820 mil pesos, utilizados presuntamente para la compra de gel antibacterial durante la pandemia de COVID-19.

De igual manera, enfrenta otro proceso por peculado relacionado con la contratación de servicios de mantenimiento con la empresa Remaco, por un monto de 18 millones de pesos, el cual se encuentra en fase intermedia.

El exoficial mayor acumula al menos cuatro procesos judiciales.