Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Milos Raonic cuelga su raqueta de tenis

Por AP

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Milos Raonic cuelga su raqueta de tenis

OTTAWA.- El exjugador entre los tres mejores del mundo, Milos Raonic, anunció el lunes su retiro del tenis profesional.

"Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Este es un momento que sabes que llegará algún día, pero de alguna manera nunca te sientes preparado para él. Esto es lo más preparado que estaré. El tenis ha sido mi amor y obsesión durante la mayor parte de mi vida", expresó Raonic, de 35 años en X.

Raonic, conocido por su potente servicio, ha ganado ocho títulos de la ATP desde que se convirtió en profesional en 2011. En 2016, venció a Roger Federer 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5, 6-3 en la semifinal de Wimbledon para convertirse en el primer canadiense en llegar a una final de Grand Slam. En este año más exitoso de su carrera, también alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y se clasificó para las Finales de la ATP, terminando el año en el puesto número tres del mundo, el más alto de su carrera.

"He sido la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños. Pude presentarme todos los días y concentrarme solo en mejorar, ver a dónde me llevaría eso, y jugar un juego al que fui introducido a los ocho años por pura casualidad. De alguna manera, esto se convirtió en toda mi obsesión y niñez, y luego se convirtió en mi profesión y vida", señaló.

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026
Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

SLP

El Universal

El equipo Cadillac sorprenderá con la presentación de su auto durante el Super Bowl, con Sergio Pérez al volante

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open
Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

SLP

AP

El golfista Brooks Koepka vuelve a la Gira de la PGA en el Farmers Insurance Open después de su paso por LIV Golf.

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

SLP

AP

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

SLP

El Universal

Tras dirigir al Castilla, Álvaro Arbeloa asume el reto de liderar al primer equipo del Real Madrid en un momento crucial.