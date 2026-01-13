Milos Raonic cuelga su raqueta de tenis
OTTAWA.- El exjugador entre los tres mejores del mundo, Milos Raonic, anunció el lunes su retiro del tenis profesional.
"Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Este es un momento que sabes que llegará algún día, pero de alguna manera nunca te sientes preparado para él. Esto es lo más preparado que estaré. El tenis ha sido mi amor y obsesión durante la mayor parte de mi vida", expresó Raonic, de 35 años en X.
Raonic, conocido por su potente servicio, ha ganado ocho títulos de la ATP desde que se convirtió en profesional en 2011. En 2016, venció a Roger Federer 6-3, 6-7 (3), 4-6, 7-5, 6-3 en la semifinal de Wimbledon para convertirse en el primer canadiense en llegar a una final de Grand Slam. En este año más exitoso de su carrera, también alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y se clasificó para las Finales de la ATP, terminando el año en el puesto número tres del mundo, el más alto de su carrera.
"He sido la persona más afortunada por poder vivir y cumplir mis sueños. Pude presentarme todos los días y concentrarme solo en mejorar, ver a dónde me llevaría eso, y jugar un juego al que fui introducido a los ocho años por pura casualidad. De alguna manera, esto se convirtió en toda mi obsesión y niñez, y luego se convirtió en mi profesión y vida", señaló.
