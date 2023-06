Mirra Andreeva, la adolescente sensación en Roland Garros

Mirra Andreeva es la nueva adolescente que causa sensación en el tenis, una rusa de 16 años que se convirtió en la jugadora más joven que gana un partido del cuadro principal de Roland Garros desde 2005.

Saque cuentas: Eso ocurrió antes que naciera.

La número 143 del ranking sorteó tres partidos de la fase previa la semana pasada sin ceder un solo set para acceder por primera vez a la llave de un torneo de Grand Slam. Y sigue avanzando en el Abierto de Francia con una facilidad pasmosa. La victoria 6-1, 6-2 sobre la francesa Diane Perry en 77 minutos el jueves le depositó en la tercera ronda. Venía de emplear 56 minutos para despachar 6-2, 6-1 a la estadounidense Alison Riske-Amritraj.

Su rival de turno será Coco Gauff, la subcampeona de Roland Garros el año pasado. La estadounidense de 19 años, dio cuenta 6-2, 6-3 de la austriaca Julia Grabher. Gauff tenía 14 años irrumpió en la escena al derrotar a Venus Williams rumbo a la cuarta ronda de Wimbledon

Previo a su desembarco en París, Andreeva dio un aviso de su potencial al eliminar a tres jugadoras dentro de las 40 primeras del ranking en el Abierto de Madrid en arcilla.

¿Cuál es el secreto para este precoz éxito?

"Quizás, como dice mi entrenador, no comportarme como una diva. Mantenerme humilde en todo momento", dijo Andreeva, cuya hermana mayor, Erika, perdió en la primera ronda de Roland Garros esta semana.

Y Andreeva procedió a desvirtuar la misma premisa de la pregunta.

"No creo que estoy teniendo mucho éxito ahora", dijo mientras dejaba que su mejilla descansara sobre su mano derecha. "No he ganado ningún torneo. Nada más estoy jugando".

Andreeva apunta bien alto. A la pregunta sobre sus sueños en el tenis, mencionó que Novak Djokovic cuenta con 22 títulos de Grand Slam.

"Me gustaría llegar a los 25", dijo.

Andreeva debería estar ocupada haciendo la tareas de sus clases: "Me va fatal con la química", se lamentó.

Alguien le preguntó cómo pasa sus momentos libres.

"No tengo pasatiempos. Soy una adolescente normal. Me gusta ver series de televisión cuando tengo tiempo libre", señaló Andreeva en una rueda de prensa. "También tengo que cumplir con mis estudios, pero tengo que ser honesta, hay veces que no lo hago".

Al identificar a sus tenistas favoritos, Andreeva mencionó un triple empate entre Roger Federer ("Siempre ha sido mi número 1"), Rafael Nadal ("No lo puedo explicar, pero todo cambió en mi cabeza" cuando Nadal ganó su 14to campeonato en Roland Garros el año pasado) y Djokovic ("No quiero ofender a Novak").

En el partido previo al Andreeva-Perry en la pista Simonne Mathieu, otra jugadora que superó la fase previa del torneo alcanzó la tercera ronda Kayla Day, una estadounidense que se ubica como 138va en el ranking, derrotó 6-2, 4-6, 6-4 a Madison Keys, la actual número 20 y finalista del US Open de 2017.

Las derrotas de preclasificadas en el cuadro femenino siguieron acumulándose. La estadounidense Bernarda Pera doblegó 3-6, 6-4, 6-3 a la croata Donna Vekic (22da).

Iga Swiatek (1), Elena Rybakina (4) y Ons Jabeur (7) supieron ganar en sets corridos.

El cuadro masculino vio partir al italiano Jannik Sinner. El octavo cabeza de serie sucumbió 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4), 7-5 ante el alemán Daniel Altmaier, 79 del ranking, al cabo de 5 horas y media de juego.

ETCHEVERRY SE SUPERA

En una temporada en la que se ha destapado, el argentino Tomas Etcheverry firmó su mejor actuación en un Grand Slam tras eliminar 6-3, 7-6 (2), 6-3 al australiano Alex de Miñaur para meterse en la tercera ronda. Etcheverry está a las puertas de entrar a los 40 mejores del ranking.

El también argentino Genaro Olivieri avanzó con una victoria 7-6 (7), 3-6, 6-4, 7-6 (3) sobre el italiano Andrea Vavassori.

Pero un trío de argentinos, Pedro Cachín, Guido Pella y Thiago Tirante, se quedó en el camino.

Cachín no aprovechó una ventaja en el último set y perdió 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 ante el croata Borna Coric (15to preclasificado); Pella cayó 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 contra el brasileño Thiago Seyboth Wild (el verdugo de Daniil Medveved en la primera ronda) y Tirante sucumbió 7-6 (3), 6-3, 6-4 frente al chino Zhang Zhizhen.

El chileno Nicolás Jarry eliminó 3-6, 6-1, 6-4, 7-5 al estadounidense Tommy Paul (16to preclasificado), semifinalista del último Abierto de Australia.