MLB: Horario y canales para ver las Series Divisionales

Este jueves podrían quedar definidos los equipos que disputen el boleto a la Serie Mundial en la Liga Nacional. Brewers y Dodgers tienen en sus manos la oportunidad de avanzar a la antesala del Clásico de Otoño con una victoria hoy.

El conjunto de Los Ángeles tiene a los Phillies de Filadelfia contra las cuerdas con ventaja de 2-1 en serie a ganar tres duelos, misma situación que afronta Milwaukee ante los Cubs de Chicago. La diferencia es que los Dodgers lo harán en casa, mientras que los Brewers deberán hacer la proeza en el Wrigley Field de Chicago.

Cubs y Phillies enfrentaron el miércoles sus respectivos duelos de eliminación, mismos que ganaron, manteniéndose con vida en la Postemporada. Con la campaña en juego, los Phillies saltarán al campo con el abridor dominicano Cristopher Sánchez; mientras que los Dodgers enviarán a Tyler Glasnow a la lomita.

En el otro duelo monticular, los Cubs se jugarán la temporada con Matthew Boyd como pitcher abridor, quien se medirá ante el dominicano Freddy Peralta en duelo entre lo mejor de la rotación de ambas novenas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los juegos de la Postemporada del beisbol de Grandes Ligas este jueves 9 de octubre?

Los juegos de la Liga Nacional se transmiten a través de ESPN y su plataforma de streaming Disney+.

Phillies vs Dodgers

Hora: 16:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN2, Disney+ y MLB.TV

Brewers vs Cubs

Hora: 19:08 horas (centro de México)

Transmisión: ESPN, Disney+ y MLB.TV