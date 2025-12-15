Monday Night Football: Steelers vs Dolphins en duelo crucial por playoffs

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERASAL).- El Monday Night Football de la semana 15 enfrenta a Pittsburgh Steelers y Miami Dolphins en un duelo clave para sus aspiraciones de playoffs. El partido se juega en Acrisure Stadium con los Steelers como locales y ambos equipos llegan con récords ajustados que mantienen viva la pelea en la AFC.

Los Steelers buscan aprovechar el frío de diciembre y el empuje de su afición para consolidar su octava victoria de la temporada, el equipo de Mike Tomlin sabe que ganar este encuentro no solo significa sumar un triunfo más, sino enviar un mensaje de fortaleza rumbo a la recta final de la campaña.

Miami, por su parte, llega con la urgencia de revertir un récord negativo y demostrar que su ofensiva liderada por Tua Tagovailoa puede imponerse incluso en condiciones adversas. Los Dolphins han mostrado destellos de explosividad, pero la inconsistencia los ha mantenido al borde de la eliminación.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido del Monday Night Football de la NFL

Pittsburgh Steelers vs Miami Dolphins

Fecha: Lunes 15 de diciembre

Hora: 19:15

Transmisión: ESPN2/Disney+/NFL+/DAZN.