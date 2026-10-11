Montes anota gol con el Lokomotiv
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México.- Este sábado el defensor mexicano César Montes volvió a anotar un gol con la camiseta del Lokomotiv de Moscú. El conjunto ruso ganó, gustó y goleó (5-0) al FC Fakel Vorónezh en el partido correspondiente a la jornada 10 de la Liga Premier de Rusia, con una nueva actuación destacada del seleccionado nacional.
Este es el primer gol que anota Montes en la temporada, pero no es la primera vez que se cumple con su rol anotador en Rusia. La temporada pasada, convirtió en cuatro ocasiones, convirtiéndose en un elemento fundamental del Lokomotiv no sólo en defensa, también en ataque.
Además, este gol no fue de cabeza, como suele anotar el ´Cachorro´, haciendo uso de sus 1.95 metros de estatura.
Al minuto 49, el Lokomotiv de Moscú mandó un centro al área con un tiro "globeado" desde la mitad de la cancha, que fue desviado con dos cabezazos antes de que César Montes se encontrara con el balón de frente al arco.
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Con una gran demostración de su talento, el originario de Hermosillo definió de primera intención con la parte externa de su pie derecho para mandar el balón al fondo de la red pegado al poste izquierdo de Vyacheslav Dorovskikh, portero del FC Fakel Vorónezh.
Con esta victoria, el Lokomotiv alcanzó los 10 puntos y se instala en la posición 12 de la tabla, aunque podría ser superado por el Ajmat, que tiene un partido menos. El conjunto del Cachorro está en una zona comprometida, cerca del descenso, por lo que cada victoria sabe a gloria.
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