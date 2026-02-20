Mundial 2026: ¿Habrá alerta sanitaria por sarampión?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Sobre la posibilidad de emitir una

por el aumento de casos de sarampión activo en México y a unos meses de la Copa Mundial de la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

2026, la presidentaseñaló que hay suficientes vacunas y que sigue en coordinación con gobernadores de todo el país para garantizar la inmunización contra este padecimiento."La orientación es que todas lasde 6 meses a 12 años, que es la prioridad, seen los, del IMSS, del ISSSTE y losdel gobierno del estado y hospitales. Hay vacunas, hay suficientes vacunas. Si no se han vacunado, que se", afirmó la Mandataria federal.por la Copa2026?Durante lade este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, indicó que si una persona se inmunizó por primera vez hace seis meses o más, debe acudir por su. En cambio, si tienen dos dosis, ya no es necesario que secontra el sarampión. Mientras que en las entidades donde hay más contagio, se exhorta a quereciban una dosis."Saber si la, por conducto de la Federación Mexicana de Fútbol, ha contactado autoridades estatales y federales, para ver si no está en riesgo una, debido a que va a haber muchos visitantes y saber si en este caso siguen en pie los partidos", se le preguntó."Hay suficientes vacunas, hay 27 millones de vacunas y estamos adquiriendo 15 millones de vacunas más (...) Hay mucha atención y lo más importante es la, afortunadamente hay vacuna y lo importante es que todas y todos nos vacunemos", dijo la Jefa del Ejecutivo.