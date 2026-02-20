logo pulso
Mundial 2026: ¿Habrá alerta sanitaria por sarampión?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 27 millones de vacunas disponibles y se adquieren 15 millones más para enfrentar el sarampión.

Por El Universal

Febrero 20, 2026 12:49 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Sobre la posibilidad de emitir una

alerta sanitaria
por el aumento de casos de sarampión activo en México y a unos meses de la Copa Mundial de la FIFA

2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hay suficientes vacunas y que sigue en coordinación con gobernadores de todo el país para garantizar la inmunización contra este padecimiento.
"La orientación es que todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años, que es la prioridad, se vacunen en los centros de salud, del IMSS, del ISSSTE y los centros de salud del gobierno del estado y hospitales. Hay vacunas, hay suficientes vacunas. Si no se han vacunado, que se vacunen", afirmó la Mandataria federal.

¿Alerta sanitaria por la Copa FIFA 2026?
Durante la conferencia matutina de este viernes 20 de febrero desde Irapuato, Guanajuato, indicó que si una persona se inmunizó por primera vez hace seis meses o más, debe acudir por su segunda dosis. En cambio, si tienen dos dosis, ya no es necesario que se vacunen contra el sarampión. Mientras que en las entidades donde hay más contagio, se exhorta a que personas de 13 a 49 años reciban una dosis.
"Saber si la FIFA, por conducto de la Federación Mexicana de Fútbol, ha contactado autoridades estatales y federales, para ver si no está en riesgo una alerta sanitaria, debido a que va a haber muchos visitantes y saber si en este caso siguen en pie los partidos", se le preguntó.
"Hay suficientes vacunas, hay 27 millones de vacunas y estamos adquiriendo 15 millones de vacunas más (...) Hay mucha atención y lo más importante es la vacunación, afortunadamente hay vacuna y lo importante es que todas y todos nos vacunemos", dijo la Jefa del Ejecutivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay 27 millones de vacunas disponibles y se adquieren 15 millones más para enfrentar el sarampión.

