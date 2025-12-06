logo pulso
Mundial 2026: Partidos que se jugarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey

España y Uruguay se enfrentaran en la fase de grupos en Jalisco

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 12:26 p.m.
A
Mundial 2026: Partidos que se jugarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Este sábado, la FIFA oficializó las sedes y horarios para los partidos de la Copa del Mundo que se disputarán en suelo mexicano. Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México ya conocieron a quienes recibirán durante el Mundial 2026.
Los encuentros de la Selección Mexicana, al ser anfitriona, ya tenían sede y únicamente faltaban por oficializar los horarios. Sin contar dichos encuentros, son siete duelos más confirmados: tres en Guadalajara, tres en Monterrey y uno más en CDMX.
Probablemente, el choque entre las selecciones de Uruguay y España en suelo tapatío sea el más atractivo para la afición mexicana. Los partidos que hasta hoy se confirman, son correspondientes a la Fase de Grupos.
Partidos en Guadalajara
· Corea del Sur vs Ganador del Playoff de la UEFA (Dinamarca,República Checa, Irlandao Macedonia del Norte) / Jueves 11 de junio
· México vs Corea del Sur/ Jueves 18 de junio/ Estadio Akron/ 20:00 horas
· Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental / Martes 23 de junio
· España vs Uruguay / Viernes 26 de junio
Partidos en Monterrey
· Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / Domingo 14 de junio
· Túnez vs Japón / Sábado 20 de junio
· Sudáfrica vs Corea del Sur / Miércoles 24 de junio
Partido Ciudad de México
Uzbekistán vs Colombia/ Miércoles 17 de junio
Además de los siete duelos confirmados para la Fase de Grupos, México albergará tres más de rondas eliminatorias. Ciudad de México disputará un encuentro de Dieciseisavos de Final y uno más de Octavos de Final; Monterrey tendrá sólo uno de Dieciseisavos.

