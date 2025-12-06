logo pulso
IA revela hasta dónde llegará México en el Mundial 2026

Con Sudáfrica, Corea del Sur y un europeo de repechaje como rivales, la tecnología anticipa que el Tri podría romper su techo histórico

Por El Universal

Diciembre 06, 2025 11:05 a.m.
A
IA revela hasta dónde llegará México en el Mundial 2026

Este viernes la FIFA llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 y con él se conocieron los grupos de cada país en la primera edición del torneo de naciones más importante del mundo con 48 selecciones. La Selección Mexicana quedó en el grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje entre Irlanda, Dinamarca, Macedonia del Norte y República Checa.

De inmediato se dividieron opiniones entre quienes están contentos por los rivales del Tri y quienes creen que no será tan sencillo como parece.

Sin embargo, en tiempos donde la tecnología le ayuda a muchas personas a tomar decisiones y formar una opinión, le preguntamos a la Inteligencia Artificial cuál era su pronóstico para saber hasta dónde llegará el combinado nacional en la próxima Copa del Mundo, y esto fue lo que nos dijo.

Inteligencia Artificial pronostica cómo le irá a méxico en el mundial 2026

ChatGPT respondió que "mi predicción es que México llega hasta octavos o cuartos de final, con un buen chance de llegar a cuartos".

Cuando le pedimos argumentos, ofreció los siguientes:

· Como país co-anfitrión y jugando en casa (muchos partidos en México), México tiene ventaja de localía: clima, ambiente, afición, energía. Eso reduce presión externa y ayuda a entrar con confianza.

· El grupo que le tocó parece relativamente accesible: frente a equipos como Sudáfrica national football team, South Korea national football team, y un equipo europeo de repesca (no un súper-potencia seguro). Eso puede facilitar una clasificación como primero o segundo del grupo.

· Históricamente, cuando México ha sido anfitrión de Mundiales logró su mejor actuación: llegó a cuartos (1970, 1986). FIFA+1

· Si logran buena química, mentalidad y aprovechar localía, podrían romper su "techo usual" — y un pase a cuartos me parece razonable si todo se alinea.

