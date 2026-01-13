Necaxa recibe al Monterrey

México.- Los Rayos de Necaxa tuvieron un inicio de Liga MX prometedor, el cuadro que dirige Martín Varini debutó con un triunfo de 3-1 ante el Santos Laguna y ahora los de Aguascalientes recibirán este martes a los Rayados de Monterrey como parte de la fecha 2 del Clausura 2026.

Los Rayos mostraron que pueden dar otra cara con respecto a la campaña anterior, la zona ofensiva fue lo más sobresaliente ante los laguneros, pero aún así la defensa tendrá que mejorar.

Igualmente, los de Aguascalientes saben que tendrán que hacer pesar la cancha del Victoria, ya que el certamen pasado apenas pudieron ganar tres cotejos como locales.

Por su parte, Rayados de Monterrey comenzó perdiendo en el certamen 0-1 ante el bicampeón Toluca.

El cuadro que dirige Domenec Torrent sabe la importancia que tendrán sus pupilos de cambiar la cara y sacar los tres puntos en su partido ante Necaxa que les permitan sumar en Clausura 2026.

Para este partido, los Regiomontanos mantiene una racha de 8 partidos consecutivos ganándole a los Rayos.

La última victoria del Necaxa ante Monterrey fue en el Apertura 2021, cuando los Rojiblancos vencieron 1-0 al cuadro Albiazul.

El certamen pasado (Apertura 2025) el marcador entre los de Aguascalientes y los de la Sultana del Norte fue un 3-0 a favor de los Regiomontanos, pero en la cancha del BBVA, y en el estadio Victoria de Aguascalientes en el Apertura 2024, Rayados ganaron por la mínima a los necaxistas.

El partido entre Necaxa y Monterrey se jugará en punto de las 19:00 horas en el estadio Victoria.