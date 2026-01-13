logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Fotogalería

Cientos de desplazados vuelven a Alepo en Siria

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Necaxa recibe al Monterrey

Los Rayos buscarán ligar dos triunfos en el Clausura 2026

Por El Universal

Enero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Necaxa recibe al Monterrey

México.- Los Rayos de Necaxa tuvieron un inicio de Liga MX prometedor, el cuadro que dirige Martín Varini debutó con un triunfo de 3-1 ante el Santos Laguna y ahora los de Aguascalientes recibirán este martes a los Rayados de Monterrey como parte de la fecha 2 del Clausura 2026.

Los Rayos mostraron que pueden dar otra cara con respecto a la campaña anterior, la zona ofensiva fue lo más sobresaliente ante los laguneros, pero aún así la defensa tendrá que mejorar.

Igualmente, los de Aguascalientes saben que tendrán que hacer pesar la cancha del Victoria, ya que el certamen pasado apenas pudieron ganar tres cotejos como locales.

Por su parte, Rayados de Monterrey comenzó perdiendo en el certamen 0-1 ante el bicampeón Toluca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El cuadro que dirige Domenec Torrent sabe la importancia que tendrán sus pupilos de cambiar la cara y sacar los tres puntos en su partido ante Necaxa que les permitan sumar en Clausura 2026.

Para este partido, los Regiomontanos mantiene una racha de 8 partidos consecutivos ganándole a los Rayos.

La última victoria del Necaxa ante Monterrey fue en el Apertura 2021, cuando los Rojiblancos vencieron 1-0 al cuadro Albiazul.

El certamen pasado (Apertura 2025) el marcador entre los de Aguascalientes y los de la Sultana del Norte fue un 3-0 a favor de los Regiomontanos, pero en la cancha del BBVA, y en el estadio Victoria de Aguascalientes en el Apertura 2024, Rayados ganaron por la mínima a los necaxistas.

El partido entre Necaxa y Monterrey se jugará en punto de las 19:00 horas en el estadio Victoria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026
Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

Escuderías de F1 anuncian fechas de presentación de monoplazas para 2026

SLP

El Universal

El equipo Cadillac sorprenderá con la presentación de su auto durante el Super Bowl, con Sergio Pérez al volante

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open
Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

Brooks Koepka regresa a la PGA Tour en el Farmers Insurance Open

SLP

AP

El golfista Brooks Koepka vuelve a la Gira de la PGA en el Farmers Insurance Open después de su paso por LIV Golf.

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs
Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

Bears de Chicago celebran victoria sobre Packers de Green Bay en playoffs

SLP

AP

El entrenador Ben Johnson inspira a los Bears tras vencer a los Packers en una remontada épica en los playoffs.

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid
Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, el nuevo director técnico del Real Madrid

SLP

El Universal

Tras dirigir al Castilla, Álvaro Arbeloa asume el reto de liderar al primer equipo del Real Madrid en un momento crucial.