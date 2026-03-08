Nets cortan racha de 10 descalabros

DETROIT.- Ziaire Williams encestó dos triples en los últimos tres minutos y los Nets de Brooklyn pusieron fin a una racha de 10 derrotas al remontar para vencer la noche del sábado por 107-105 a los Pistons de Detroit.

Brooklyn llegó a estar abajo por 23 puntos en el tercer cuarto y todavía perdía por doble dígito con 5:29 por jugar, pero superó a Detroit 18-6 en el tramo final.

Michael Porter Jr. sumó 30 puntos y 13 rebotes para los Nets, mientras que Williams terminó con 23 puntos.

Tobias Harris aportó 18 puntos y 10 rebotes para Detroit y Jalen Duren tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Los Pistons, que han perdido tres seguidos por primera vez esta temporada, no contaron con Cade Cunningham (cuádriceps) ni con Ausar Thompson (tobillo).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Pistons lanzaron para 51,1% (23 de 45) en la primera mitad, incluido 46,2% (6 de 13) en triples, y forzaron 12 pérdidas de balón, mientras que solo cometieron cuatro. Solo los 13 puntos de Porter mantuvieron a los Nets cerca, 62-46, al descanso.

Los Nets limitaron a los Pistons a 22 puntos con 36,8% de acierto en el tercer periodo para acercarse 84-73 al entrar al cuarto.