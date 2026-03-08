logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Nets cortan racha de 10 descalabros

Por AP

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Nets cortan racha de 10 descalabros

DETROIT.- Ziaire Williams encestó dos triples en los últimos tres minutos y los Nets de Brooklyn pusieron fin a una racha de 10 derrotas al remontar para vencer la noche del sábado por 107-105 a los Pistons de Detroit.

Brooklyn llegó a estar abajo por 23 puntos en el tercer cuarto y todavía perdía por doble dígito con 5:29 por jugar, pero superó a Detroit 18-6 en el tramo final.

Michael Porter Jr. sumó 30 puntos y 13 rebotes para los Nets, mientras que Williams terminó con 23 puntos.

Tobias Harris aportó 18 puntos y 10 rebotes para Detroit y Jalen Duren tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Los Pistons, que han perdido tres seguidos por primera vez esta temporada, no contaron con Cade Cunningham (cuádriceps) ni con Ausar Thompson (tobillo).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los Pistons lanzaron para 51,1% (23 de 45) en la primera mitad, incluido 46,2% (6 de 13) en triples, y forzaron 12 pérdidas de balón, mientras que solo cometieron cuatro. Solo los 13 puntos de Porter mantuvieron a los Nets cerca, 62-46, al descanso.

Los Nets limitaron a los Pistons a 22 puntos con 36,8% de acierto en el tercer periodo para acercarse 84-73 al entrar al cuarto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato
Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

Cruz Azul golea 3-0 a San Luis y se afianza en el liderato

SLP

EFE

América sumó puntos clave para meterse en zona de clasificación tras vencer a Querétaro.

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore
Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

Messi anotó en victoria 2-1 de Inter Miami en Baltimore

SLP

AP

D.C. United descontó en la segunda mitad, pero no logró empatar el encuentro.

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha
América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

América vence a Querétaro en Corregidora y corta mala racha

SLP

El Universal

La alineación y sustitución en portería fueron claves para el triunfo de América.

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia
Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

Lando Norris enfrenta dificultades con McLaren en Australia

SLP

AP

El piloto británico de Fórmula 1 enfrenta un fin de semana complicado en Albert Park con su renovado McLaren.