NFL no piensa suspender el Titans-Steelers, podría moverse al lunes

Después de que se diera a conocer el brote de coronavirus en los Titans, la NFL no piensa en suspender o aplazar el partido entre Tennessee y los Steelers de Pittsburgh.

Con ocho contagiados de Covid-19, tres jugadores y cinco miembros de staff, la situación en Nashville, prendió las alarmas en la Liga, que quiere mantener su agenda de la temporada con normalidad.

Los últimos reportes desde las oficinas de la liga en Nueva York es que el duelo se dispute el domingo, pero una de las estrategias es aplicar más pruebas en los Titans, rastrear los contagios y, posiblemente, mover el duelo al lunes por la noche, reportó Adam Schefter.

El Monday Night Football de la Semana 4 está programado entre los Packers de Green Bay (3-0) y los Falcons de Atlanta (0-3).

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, mandó un comunicado a las 32 franquicias sobre la situación en Tennessee, para tranquilizar la situación.

Los Titans y los Vikings de Minnesota, sus rivales de hace dos días, suspendieron sus actividades de este martes y no regresarán a las instalaciones hasta nuevo aviso. Goodell confirmó que, hasta el momento, no han recibido más resultados positivos por Covid-19 por parte de ambas franquicias y que también han contactado a los oficiales del partido.