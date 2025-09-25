Dolorosa derrota del ADSL en casa

En el marco del centenario de la empresa potosina Canel’s, el Atlético de San Luis vistió un jersey conmemorativo durante su encuentro de la jornada 10 del Torneo Apertura 2025 frente al Club América, celebrado en el estadio Alfonso Lastras.

Fundada en 1925 en San Luis Potosí, Canel’s pasó de ser una productora local de dulces a consolidarse como una marca con presencia internacional en más de 30 países. A lo largo de su historia, ha mantenido un vínculo cercano con el deporte al patrocinar equipos de Fórmula 1, Grandes Ligas, NASCAR, ciclismo y, actualmente, al propio Atlético de San Luis.

El partido estuvo marcado por la intensidad. En la primera mitad, ambas escuadras mostraron paridad y generaron aproximaciones de peligro, como un disparo de Óscar Macías y la salida obligada de Rodrigo Aguirre tras un golpe accidental. En la segunda parte, el guardameta Andrés Sánchez fue clave con una atajada que mantuvo el marcador sin goles, mientras que João Pedro estuvo cerca de abrir la cuenta para los locales. Sin embargo, en los minutos finales, una jugada individual de Alejandro Zendejas definió el encuentro y otorgó la victoria 1-0 al Club América.

La jornada tuvo un doble significado: por un lado, el reconocimiento a Canel’s por sus 100 años de historia y su compromiso con el deporte; y por otro, la participación del Atlético de San Luis en un partido que, pese al resultado adverso, sirvió como homenaje a una de las marcas más representativas del estado.

El Atlético de San Luis continuará su participación en el torneo con su próximo compromiso frente a Pachuca, el sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio Hidalgo.