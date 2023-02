No se ve para cuándo remodelen el Azteca

A-AA+

El Estadio Azteca es una de las sedes más conocidas del medio futbolístico a nivel nacional e internacional, pues no sólo es la casa del América, sino también el recinto que vio la consagración de Pelé y Maradona en el Mundial de México 70 y 86, respectivamente.

México en 2026 volverá a albergar el gran evento junto a Estados Unidos y Canadá, las sedes elegidas deberán ser reestructuradas debido al acuerdo al que llegaron las tres naciones con la FIFA, por lo que el emblemático estadio será remodelado.

Desde inicios del año pasado se hablaba de un cierre total en el Azteca para comenzar los trabajos de modernización a principios de 2023, destacando que el último gran evento que se llevaría a cabo en el lugar sería el concierto del puertorriqueño Bad Bunny. Esto no se ha concretado pues América y Cruz Azul siguen jugando en él.

Uno de los posibles cambios podría ser el nombre, de acuerdo con información extraoficial la renovación no ha comenzado pues los propietarios del coloso desean vender que alguna marca patrocine el estadio y hasta encontrarlo iniciará la reestructuración.

Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Bobby Moore, Jorge Valdano, Michel Platini, Sepp Maier, Hugo Sánchez, Xavi Hernández, Iker Casillas, Puyol, Ronaldinho y Landon Donovan, son algunos de los grandes que han pisado la cancha de Santa Úrsula. Cuando se consiga el patrocinio se estima que el Azteca podrá cerrar por poco más de 18 meses.

"La inversión grande es la del Estadio Azteca; se habla de una inversión de unos 150 millones de dólares, con lo que se van a renovar muchas", expuso recientemente Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.