Noble gesto de Cristiano Ronaldo con un aficionado

Cristiano Ronaldo demostró de nueva cuenta que toda la fama, los millones de dólares y la riqueza que lo rodean, no le hacen perder el toque de humanidad.

El portugués, quien juega en la Juventus de Italia, siempre se da tiempo para atender a sus seguidores, no importa cuál sea el estatus o su discapacidad.

En esta ocasión cuando llegaba a su hotel de concentración junto con su hijo mayor, se dio tiempo para realizar algunos juegos con un niño al cual le faltaban las piernas.

Así que por algunos momentos Cristiano Ronaldo peloteó con el infante, quien seguramente no creía estar haciendo dominadas junto con su ídolo.

Al final el portugués se tomó la foto con este pequeño que no olvidará este día.

??? Un crack Cristiano Ronaldo ?? ?? pic.twitter.com/xJVh8j6L0X — ®El Canal del Fútbol (@ElCanalDFutbol) December 29, 2019