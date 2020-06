Novak Djokovic podría renunciar al US Open

Novak Djokovic, el mejor tenista del ranking de la ATP, está pensando en no asistir al US Open, si se juega, y en cambio volver a competir en arcilla antes del Abierto de Francia.

Hablando con la emisora estatal de Serbia RTS, Djokovic dijo que las restricciones que se aplicarían para el torneo de Grand Slam en Nueva York serían "extremas" y no "sostenibles".

El campeón defensor Rafael Nadal tampoco quiere estar en Flushing Meadows en agosto. "La mayoría de los jugadores con los que he hablado fueron bastante negativos", dijo Djokovic. "Para mí actualmente, tal como están las cosas, lo más probable es que la temporada continúe en arcilla en septiembre".

Las medidas incluyen cuarentena de 14 días para las personas que llegan fuera de EEUU y acceso restringido a canchas, lo que dijo que significa que los jugadores no podrían entrenar.

Solo una persona para asistir a los jugadores en los partidos, en lugar de los equipos de varias personas con los que viajan. Mientras autoridades deciden el futuro del US Open, los tenistas se rehúsan a jugar.