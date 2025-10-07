Novak Djokovic se recupera y vence a Munar en el Masters de Shanghái
Djokovic busca batir récord de títulos en eventos Masters
SHANGHÁI (AP) — Novak Djokovic necesitó atención médica después de perder el segundo set, pero se recuperó para vencer el martes 6-3, 5-7, 6-2 al español Jaume Munar bajo las duras condiciones de calor y humedad en el Masters de Shanghái.
Después de perder un largo intercambio al enviar una derecha desviada por la línea lateral para finalizar el segundo set, Djokovic se desplomó y permaneció tendido de espaldas con un antebrazo sobre los ojos durante varios segundos. Luego, el serbio se sentó lentamente para quedar con las piernas flexionadas y la cabeza agachada.
Regresó a su silla con ayuda de un kinesiólogo. Recibió tratamiento médico antes del inicio del tercer set, pero rompió el servicio de Munar inmediatamente después de que su oponente falló un remate que parecía sencillo cuando ganaba por 40-15.
Djokovic, de 38 años, declinó hacer la tradicional entrevista en la cancha después del partido, pero escribió en X: "Día difícil en la oficina. Muy desafiante físicamente."
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La victoria convirtió a Djokovic en el hombre de mayor edad en alcanzar la ronda de los ocho mejores en un evento ATP Masters 1000. Roger Federer tenía dos meses menos en 2019, cuando llegó a los cuartos de final en Shanghái.
Djokovic está persiguiendo un récord de 41 títulos de Masters.
Se enfrentará al belga Zizou Bergs en la próxima ronda.
Holger Rune, décimo cabeza de serie, también superó un desafío. Dio cuenta del francés Giovanni Mpetshi, conocido por su gran servicio, 6-4, 6-7 (7), 6-3.
no te pierdas estas noticias
Novak Djokovic se recupera y vence a Munar en el Masters de Shanghái
AP
Djokovic busca batir récord de títulos en eventos Masters
Jayson Tatum se incorpora a Duke como asesor de baloncesto
AP
Con una destacada trayectoria en la NBA, Jayson Tatum aportará su experiencia y liderazgo a los jugadores de baloncesto de Duke, fortaleciendo la cultura deportiva.
Penalizaciones afectan desempeño de los Chiefs en la NFL
AP
Kansas City busca salir de la racha de derrotas consecutivas