Novak Djokovic se recupera y vence a Munar en el Masters de Shanghái

Por AP

Octubre 07, 2025 07:07 p.m.
SHANGHÁI (AP) — Novak Djokovic necesitó atención médica después de perder el segundo set, pero se recuperó para vencer el martes 6-3, 5-7, 6-2 al español Jaume Munar bajo las duras condiciones de calor y humedad en el Masters de Shanghái.

Después de perder un largo intercambio al enviar una derecha desviada por la línea lateral para finalizar el segundo set, Djokovic se desplomó y permaneció tendido de espaldas con un antebrazo sobre los ojos durante varios segundos. Luego, el serbio se sentó lentamente para quedar con las piernas flexionadas y la cabeza agachada.

Regresó a su silla con ayuda de un kinesiólogo. Recibió tratamiento médico antes del inicio del tercer set, pero rompió el servicio de Munar inmediatamente después de que su oponente falló un remate que parecía sencillo cuando ganaba por 40-15.

Djokovic, de 38 años, declinó hacer la tradicional entrevista en la cancha después del partido, pero escribió en X: "Día difícil en la oficina. Muy desafiante físicamente."

La victoria convirtió a Djokovic en el hombre de mayor edad en alcanzar la ronda de los ocho mejores en un evento ATP Masters 1000. Roger Federer tenía dos meses menos en 2019, cuando llegó a los cuartos de final en Shanghái.

Djokovic está persiguiendo un récord de 41 títulos de Masters.

Se enfrentará al belga Zizou Bergs en la próxima ronda.

Holger Rune, décimo cabeza de serie, también superó un desafío. Dio cuenta del francés Giovanni Mpetshi, conocido por su gran servicio, 6-4, 6-7 (7), 6-3.

